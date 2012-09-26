〔中国汇市〕人民币早盘窄幅波动,长假前调整美元头寸需求续现

* 人民币窄幅涨跌后微跌
* 客盘主导走势
* 市况相对平静
* 长假前仍有调整美元头寸需求
路透香港9月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘微幅下跌,与前几日较为不同的是,早盘客盘结、购汇皆见,两方势力均衡,近中午时汇价由小升转为小跌,市况相对平静.
"今天的波动都在合理的区间,没有很意外,由客盘主导的."华南一家银行的交易员说.
交易员表示,十一长假前银行仍有调整美元头寸的需求,成为推升人民币的力道.不过,人民币汇价自9月以来已经涨了0.6%,但央行中间价持续"维稳",汇价缺乏进一步大涨的动力,预料6.30水平成为短暂阻力.
"9月人民币逆转升幅,这是有点出乎意外,"一大型中资银行人士说,"不过,央行的中间价还是相对比较稳定,人民币看不到太大的升值空间."
北京时间12:36,人民币兑美元即期报6.3072元,早盘区间在6.3016-6.3076,上日收报6.3066元;今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3443元,较上日的6.3430元再次下走.
海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4155/05,上日收在6.4160.
市场人士指出,中国金融市场将进入长假,令手中握有美元的银行先行降低部位,以避免长假期间的不确定性.此外,有购入美元需求的企业也会在近日提前购汇.
"这么长的假期,国外不休息,谁都不晓得会发生什么事,现在美元利息低,跟人民币比较起来,机会成本就下来,肯定是会有银行想要卖美元,"一上海中资行人士说.
北京时间12:45:,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3101/6.3139,上日收在6.3110.离岸与在岸价差约在28点.
中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
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