〔香港个股〕新世界发展拟储备"弹药"增土地储备,惟短期无意供股集资

路透香港9月26日电---香港主要地产商--新世界发展(0017.HK)周三表示,公司日前投得市建局于旺角的重建项目,预算总投资达40亿港元,而公司亦有意储备多些"弹药"增加土地储备,但短期内无意通过供股集资.

由7月至今的2012/13财政年度以来,新世界发展共售出了逾1,300个住宅单位,套现64亿港元.上述单位占公司新财政年度约3,300个可售单位数量近四成.

"我们当然要储备多些'弹药'(资金)去增加土地发展业务,但短期内我们没意图供股集资."新世界发展主席郑家纯在业绩发布会上称.但他没有评论会否考虑其他集资方法,如配股等.

新世界发展早盘收市后公布,截至6月底止年度撇除投资物业重估的基本溢利为50.18亿港元,按年升7.5%.该股午盘逆市造好,最多曾升3.8%至12港元的去年6月以来高位.收盘升3.46%,报11.96港元;大盘恒生指数.HSI则收低0.83%.

被问到郑家纯父亲兼新世界发展创办人郑裕彤日前入院一事,郑家纯没有多作回应,只表示,其父亲在退休后已没有参与公司的运作,所以其入院对公司不会有任何影响.

现年87岁的郑裕彤今年初退任新世界发展主席兼执行董事,正式交棒予长子郑家纯.稍早有报导指郑裕彤入院留医,郑家纯只确认其父入院一事,但对于入院原因则三缄其口.而本地报章引述传言纷纭,有指郑裕彤是因为"中风"(即脑溢血),也有指其在家中不慎跌倒.

**楼价下跌空间有限**

提到近期香港政府连番出招压抑楼市,但楼市反为愈加炽热,郑家纯认为,这主要是因为过去10年本地的土地供应少,导致住宅供应不足所造成的后果.加上现时的建筑费不断上升,一般住宅的地价连建筑费总成本达7,000-8,000港元/平方尺.

"所以楼价下跌的空间不多."他说,透过增加土地供应是解决的办法,但要落成楼宇的话要三至五年才可见到成效,所以短期楼价仍会高企.

"希望两至三年后,楼价可以返回健康的水平,稳步上升."他称.

此外,对于近期备受争议的政府提出的新界东北部发展计划,新世界发展也在新界拥有大量农地.被问到对该计划有何看法时,郑家纯表示,由政府在新界东北地区收地发展新的卫星城市,本身的理念很好,但因收地过程中会牵涉不同的阶层和利益团体,所以最终应以何方式进行值得探讨.由于现时未知细节,故难以评估,但他认为政府提出的收地模式必须要公平.(完)

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