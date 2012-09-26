〔中国汇市〕人民币连续第二日收高,长假前调整美元头寸需求续现(更新版)

全球矿业：印尼自由港所运营Grasberg铜矿已完全停业--工会领导
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
(更新收盘价格)
* 人民币连续两日收涨
* 客盘主导走势
* 中间价与交易价点差扩大至逾400点
* 长假前仍有调整美元头寸需求
路透香港9月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三收盘连续第二日收高,十一长假前银行调整美元部位以降低风险,带动汇价窄幅波动后收高.
市场预期假期卖美元效应将在未来一两天更加明显,不排除人民币汇率再度上穿6.30.然而,除非近期一路走低的中间价格产生变化,否则料将对人民币升势起到一度程度的牵制作用,令6.30以上的涨幅较为有限,下档则在6.31有所支持.
"9月人民币逆转升幅,这是有点出乎意外,"一大型中资银行人士说,"不过,央行的中间价还是相对比较稳定,人民币看不到太大的升值空间."
人民币中间价格自上周一的近两个月新高6.3295稳步下走,与即期价格的点差则由当时的122点,扩大至423点.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.3020 6.3003 6.3082 3.3443 6.3430 6.3066
市场人士指出,中国金融市场将进入长假,令手中握有美元的银行先行降低部位,以避免长假期间的不确定性.此外,有购入美元需求的企业也会在近日提前购汇.
"这么长的假期,国外不休息,谁都不晓得会发生什么事,现在美元利息低,跟人民币比较起来,机会成本就下来,肯定是会有银行想要卖美元,"一上海中资行人士说.
"今天的波动都在合理的区间,没有很意外,由客盘主导的."华南一家银行的交易员说.
中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.
以下为北京时间17:,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4170/00 6.4160
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3065/05 6.3110
境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,550.00点,较上日升15点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4570元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯/林高丽
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路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6