〔离岸人民币〕香港再有银行调高最优惠利率,因拆息抽高及借贷需求增强

全球矿业：印尼自由港所运营Grasberg铜矿已完全停业--工会领导
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
路透香港9月26日电---香港本地银行相继调高人民币最优惠利率(贷款基准利率),主要反映中国境内资金紧绌以及境外人民币贷款需求增加.银行界人士认为,相信未来一段时间息口仍将高企.
继恒生银行(0011.HK)后,香港第五大银行--东亚银行(0023.HK)周三宣布自10月3日(下周三)起将人民币最优惠利率由3%调至4%,主要反映资金成本上升压力.
恒生银行执行董事冯孝忠向记者表示,由于资金需求较大且存款增长减慢,过去数月人民币同业拆息以及存款市场利率上升,至2.5-3%的水平,导致最优惠利率面临上升压力.另一方面,最近中国国内资金紧绌,亦导致同业拆息抽高.
"现在资金最为紧绌,现在可能已经是今年最紧绌的时段."他说,估计资金紧绌仍将维持一段时间,人民币息率仍将高企.
据中银香港(2388.HK)的网页显示,人民币同业拆息的隔夜利率为4.3%,一星期及两星期的利率分别4.5%及4.4%,一年利率3.5%.
冯孝忠指出,人民币贷款利率上升,亦反映出贷款需求增加.虽然近期本地贷款需求增长轻微放缓,不过人民币在国际的贸易和结算上升,故来自欧洲、伦敦、中东及东南亚等海外借贷需求不断增加.
恒生和东亚先后宣布调高人民币最优惠利率后,其他银行汇丰(0005.HK)、渣打(2888.HK)和招商银行(3968.HK)(600036.SS)旗下永隆银行暂时未打算跟随,但会继续观察市场情况.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6