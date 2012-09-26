〔离岸人民币〕香港再有银行调高最优惠利率,因拆息抽高及借贷需求增强

路透香港9月26日电---香港本地银行相继调高人民币最优惠利率(贷款基准利率),主要反映中国境内资金紧绌以及境外人民币贷款需求增加.银行界人士认为,相信未来一段时间息口仍将高企.

继恒生银行(0011.HK)后,香港第五大银行--东亚银行(0023.HK)周三宣布自10月3日(下周三)起将人民币最优惠利率由3%调至4%,主要反映资金成本上升压力.

恒生银行执行董事冯孝忠向记者表示,由于资金需求较大且存款增长减慢,过去数月人民币同业拆息以及存款市场利率上升,至2.5-3%的水平,导致最优惠利率面临上升压力.另一方面,最近中国国内资金紧绌,亦导致同业拆息抽高.

"现在资金最为紧绌,现在可能已经是今年最紧绌的时段."他说,估计资金紧绌仍将维持一段时间,人民币息率仍将高企.

据中银香港(2388.HK)的网页显示,人民币同业拆息的隔夜利率为4.3%,一星期及两星期的利率分别4.5%及4.4%,一年利率3.5%.

冯孝忠指出,人民币贷款利率上升,亦反映出贷款需求增加.虽然近期本地贷款需求增长轻微放缓,不过人民币在国际的贸易和结算上升,故来自欧洲、伦敦、中东及东南亚等海外借贷需求不断增加.

恒生和东亚先后宣布调高人民币最优惠利率后,其他银行汇丰(0005.HK)、渣打(2888.HK)和招商银行(3968.HK)(600036.SS)旗下永隆银行暂时未打算跟随,但会继续观察市场情况.(完)