版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 08:17 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月27日

路透香港9月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7533港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周三收低44.04点或0.33%,报13,413.51点.因西班牙和希腊反对撙节措施的示威活动引发市场再度忧
虑欧洲控制债务危机的能力. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  198.800    0.11      18662            15.414      -0.94
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)    9.880   -2.95     101497             3.064      -2.73
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   54.680   -0.51     137103            84.790      -0.66
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   42.550   -1.46      67854            21.994      -0.71
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  128.080   -0.94      41376             9.930      -1.09
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   91.080   -0.52      22722             7.062      -0.54
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   46.460   -0.77     346973            72.044      -0.90
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   57.460   -0.14      11711             4.455      -0.11
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.120   -0.86     114191            12.498      -0.33
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   14.340   -1.44      42797            11.118      -0.91
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   28.970    0.10      26249             5.615      -1.49
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.130   -1.08       3180             3.277      -1.01
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   14.700   -2.78       3514             1.140     -50.45
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.710   -1.16      25223             0.265      -3.58(完)

  --整理 李珊珊

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐