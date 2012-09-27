《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月27日

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透香港9月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7533港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收低44.04点或0.33%,报13,413.51点.因西班牙和希腊反对撙节措施的示威活动引发市场再度忧 虑欧洲控制债务危机的能力. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 198.800 0.11 18662 15.414 -0.94 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 9.880 -2.95 101497 3.064 -2.73 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 54.680 -0.51 137103 84.790 -0.66 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 42.550 -1.46 67854 21.994 -0.71 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 128.080 -0.94 41376 9.930 -1.09 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.080 -0.52 22722 7.062 -0.54 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 46.460 -0.77 346973 72.044 -0.90 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.460 -0.14 11711 4.455 -0.11 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.120 -0.86 114191 12.498 -0.33 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 14.340 -1.44 42797 11.118 -0.91 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 28.970 0.10 26249 5.615 -1.49 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.130 -1.08 3180 3.277 -1.01 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 14.700 -2.78 3514 1.140 -50.45 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.710 -1.16 25223 0.265 -3.58(完) --整理 李珊珊
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透伦敦2月16日 - 欧洲钢铁游说团体Eurofer周四称，欧盟从伊朗进口的钢铁量在2013-2016年间增长了近八倍，成为欧洲钢铁厂商的又一威胁。
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。