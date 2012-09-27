《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月27日

路透香港9月27日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7533港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收低44.04点或0.33%,报13,413.51点.因西班牙和希腊反对撙节措施的示威活动引发市场再度忧 虑欧洲控制债务危机的能力. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 198.800 0.11 18662 15.414 -0.94 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 9.880 -2.95 101497 3.064 -2.73 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 54.680 -0.51 137103 84.790 -0.66 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 42.550 -1.46 67854 21.994 -0.71 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 128.080 -0.94 41376 9.930 -1.09 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 91.080 -0.52 22722 7.062 -0.54 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 46.460 -0.77 346973 72.044 -0.90 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 57.460 -0.14 11711 4.455 -0.11 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 16.120 -0.86 114191 12.498 -0.33 兖州煤业( 1171.HK ) ( YZC.N ) 14.340 -1.44 42797 11.118 -0.91 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 28.970 0.10 26249 5.615 -1.49 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 21.130 -1.08 3180 3.277 -1.01 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 14.700 -2.78 3514 1.140 -50.45 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.710 -1.16 25223 0.265 -3.58(完) --整理 李珊珊