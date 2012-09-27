《香港报摘》--经济日报9月27日

* 要闻版头条:

--西班牙及希腊均发生反紧缩政策的暴力示威,令欧债危机忧虑再度升温,刺激西国债息重越6厘关口.

* 其他:

--政府大力加快楼花审批奏效,过去1个月共有5个项目获批预售,涉逾4,800伙,创今年单月最多单位获批纪录;连同部分不受楼花规管的新盘在内,下月将有最少7个项目开售,共逾3,300伙.

--最新按揭(房屋贷款)数字重燃香港自4月份以来凌厉的增长势头,8月份新批出和新取用按揭金额,分别按月升29%和1.9%.新申请贷款个案亦增加31.8%,至14,023宗,创3个月新高.

--由于贷款息差收窄及股票与外汇市场波动影响,上海商业银行上半年纯利倒退16.6%录8.2亿港元;常务董事兼行政总裁郭锡志表示,如果股票市场改善,则预计在下半年至明年,非利息收入可望回复增长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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