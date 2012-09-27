《香港报摘》--经济日报9月27日

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
* 要闻版头条:
--西班牙及希腊均发生反紧缩政策的暴力示威,令欧债危机忧虑再度升温,刺激西国债息重越6厘关口.
* 其他:
--政府大力加快楼花审批奏效,过去1个月共有5个项目获批预售,涉逾4,800伙,创今年单月最多单位获批纪录;连同部分不受楼花规管的新盘在内,下月将有最少7个项目开售,共逾3,300伙.
--最新按揭(房屋贷款)数字重燃香港自4月份以来凌厉的增长势头,8月份新批出和新取用按揭金额,分别按月升29%和1.9%.新申请贷款个案亦增加31.8%,至14,023宗,创3个月新高.
--由于贷款息差收窄及股票与外汇市场波动影响,上海商业银行上半年纯利倒退16.6%录8.2亿港元;常务董事兼行政总裁郭锡志表示,如果股票市场改善,则预计在下半年至明年,非利息收入可望回复增长.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透伦敦2月16日 - 欧洲钢铁游说团体Eurofer周四称，欧盟从伊朗进口的钢铁量在2013-2016年间增长了近八倍，成为欧洲钢铁厂商的又一威胁。
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。