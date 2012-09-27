《香港报摘》--信报9月27日

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
* 要闻版头条:
--首三季中国A股累积跌近9%,再次"蝉联"冠军,成为环球股市表现最差的市场.
* 其他:
--玖龙纸业(2689.HK)上财年业绩受财务费用大幅上升而拖累,公司董事长张茵指出,过往数年的拓展高峰期将告一段落,预计明年年中净债务比率将能按年回落至90%.公司计划于第四季及明年第一季发行逾60亿元人民币的债券,并提升贷款成本较低的美元及港元等海外贷款融资规模.
--航空业盈利状况每况愈下,前国泰航空(0293.HK)行政总裁、现任国际航空运输协会(IATA)理事长汤彦麟(Tony Tyler)预计,油价上涨及环球经济衰退,航空公司今年利润率或低于0.5%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
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路透伦敦2月16日 - 欧洲钢铁游说团体Eurofer周四称，欧盟从伊朗进口的钢铁量在2013-2016年间增长了近八倍，成为欧洲钢铁厂商的又一威胁。
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。