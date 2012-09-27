《香港报摘》--其他报纸重要消息9月27日

* 明报:

--中秋及国庆假期临近、加上第三轮量化宽松(QE3)效应刺激,造就发展商新一轮推盘狂潮,预计10月内登场的新盘将达8个,涉及3,343伙,料成为近两年推出新盘最多的月份.

* 星岛日报

--由香港行政长官梁振英主持的扶贫委员会筹备小组周三举行最后一次会议.会上梁振英亲自答允,破天荒为香港设定一条贫穷线,除参考欧盟国、经合组织国家分别以家庭入息中位数五成及六成划线做法外,亦一并研究税前税后、福利援助分配前后的家庭收入中位数去量度贫穷线,将交由下月公布的全新扶贫委员会决定.

--终审法院就国泰航空(0293.HK)与空姐及机师之间的劳资纠纷颁布书面裁决,结果国泰航空均告败诉.空姐追讨假期薪酬差额一案,国泰的上诉被驳回,工会估计涉及金额总数不少于4,000万港元.

--消息透露,香港交易所(0388.HK)上市推广部主管蓝博文(Eric Landheer)上周已离任,该所短期亦有意精简上市推广部架构,甚或解散专责招揽国际新股的团队,但倾向只是内部调动人手,并非大规模裁员.

--长实(0001.HK)执行董事赵国雄表示,旗下长沙湾新盘正式命名为"一号．西九龙",项目有信心下月获批预售,并会随即推出,而本年集团已售楼逾3,000伙,套现逾230亿港元,对300亿港元的售楼目标具相当信心.

* 苹果日报:

--新世界发展(0017.HK)主席郑家纯表示,近日投得的旺角波鞋街商住项目,将投资40亿港元,料3至4年落实,又强调集团短期无供股集资的计画.

--继恒生银行(0011.HK)上调人民币最优惠利率后,东亚银行(0023.HK)周三亦宣布上调人民币最优惠利率,同样由3厘调升至4厘,亦于下周三(3日)生效.

* 东方日报:

--有消息指,理文造纸(2314.HK)东莞纸厂周三(26日)发生火灾.公司董事总经理李文斌回应,只是其中一个污水厂的冷水塔冒烟,维时只约5分钟,期间生产并未有停顿.

--比亚迪(1211.HK)副总裁Michael Austin以电邮回应,指摘券商里昂将其目标价大降94%是不负责任.

* 文汇报:

--地基工程承建商--新利控股宣布其股份配售及公开发售,以及于香港主板上市之详情,计划集资6,225万至7,050万港元.集团计划今天起至10月4日招股,10月18日挂牌.

* 大公报:

--越秀地产(0123.HK)以成交价12.5亿元人民币投得广州萝岗开发区的一块住宅用地,楼面地价每平方米5,522元人民币,溢价率近25%.

--安永会计师事务所表示,今年第三季全球IPO(首次公开招股)融资额为241亿美元,按季减少46%,按年则跌16%.

--中交建(1800.HK)公布,近期中标5个项目,涉及总金额126.69亿元人民币. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]