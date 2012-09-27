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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 09:34 BJT

〔香港股市〕开盘小跌,汇丰控股承压

路透香港9月27日电---香港股市周四开盘小幅下滑,隔夜美股连续第五日下跌;对欧元区的忧虑令指数权重股汇丰控股(0005.HK)承压.

恒生指数.HSI开盘下跌0.2%,报20,487.36点.恒生国企指数.HSCE亦下滑0.2%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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