〔港报社评〕梁特首燃起"穷人"的希望--星岛日报9月27日

新政府政策风格偏向民生.特首梁振英上任后宣布重设扶贫委员会,昨日又趁宣布成员名单之机,表明会设立贫穷线,标示香港的福利政策,会进入另一个台阶.

设立贫穷线是基层组织长期争取的政策之一.多年来政府一直拒绝设立,解释是避免把一批低收入市民标签为"穷人",同时认为现存已有各种援助,协助有需要人士.

政府拒绝设立贫穷线,另一个没有宣之于口的理由,是当把一批市民列为穷人后,就有政策责任去协助他们和消灭贫困人口,与此同时,基层组织就有非常清晰的指标,去要求政府增加福利,令当局担心失去政策上的弹性.

随社会富裕,公众对贫富悬殊日益关注,分配是否公平,重要性不断提升.在这个大气候下,就算特首不主动增加福利,相信政党和团体的压力都会不断推动改变,梁振英主动出击,某个意义上是顺势而行.

贫穷线的订立,客观上只是多了一个标准去量度谁是"穷人",政府要找出谁是穷人,增加支援,社会福利自然要配合,关键是要增加多少承担,以及用甚么形势去达致目标.前财政司司长梁锦松曾说过,帮穷人不是要送鱼给他,而是教他捉鱼,新政府要关顾有需要的人,又会透过甚么方法?

梁振英对社会发出了清晰的讯息,他是关心穷人的特首,这个讯息一方面会燃起了有机会成为"穷人"的市民希望,同时少不免会惹起部分商界及纳税人对走向福利主义的关注.特首在扶贫委员会的宣布显然是有备而战,将来的扶贫政策如何走,需要他及早详细解说和交代.(A06)