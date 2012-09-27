〔港报社评〕野田恶人先告状必自取其辱--文汇报9月27日

日本首相野田佳彦无礼指责中国国内的反日示威过激,并通过大会发言谋求各国理解日方窃占钓鱼岛的立场.日本窃占钓鱼岛,反倒在联合国恶人先告状,企图骗取国际舆论的支持,完全是打错算盘,也是对世界反法西斯战争胜利成果的公然否定,是对战后国际秩序的严重挑战,只会落得自取其辱的下场.

钓鱼岛是中国的固有领土,日本"国有化"钓鱼岛,完全是日本当局和极右势力精心安排的一场闹剧,破坏了中日两国多年以来搁置争议的默契,由此引发全球华人的强烈愤慨,破坏了中日邦交正常化40周年的良好气氛,责任完全在日本一方.

但是,野田不但没有及时纠正错误,反而还想借联合国的平台为侵占钓鱼岛辩护,企图通过强化国际宣传将损害中国领土主权的行为合法化、合理化.野田与各国领袖会面时,指责中国的反日示威过激,又指日方主张从大局出发,努力修复日中关系.野田言词冠冕堂皇,还摆出一副忍辱负重、大局为重的哀兵姿态,明明是日本侵占了中国的领土、损害了中国的利益,现在却扮演成受害者,这种骗术实在可耻.

战后国际秩序的基石性文件"开罗宣言"和"波茨坦公告"已经明确规定,日本"窃取"自中国的领土必须归还中国,其他被日本侵占的岛屿须由中美英三国决定其归属.日本政府"国有化"钓鱼岛, 是对国际法律文件的公然挑战.除了钓鱼岛之外,当前日本政府与周边邻国大多都存在领土争端,中韩俄等国家应联手反制日本,为国际社会伸张正义.(A06)