〔港报社评〕规划增建医院增加医生,应付老年社会需求--明报9月27日

本港人口增加和人口老化趋势,需要兴建医院和有足够医护人手应付需求,但是,过去多年香港并无规划兴建大型公立医院,而医生人手持续紧绌.食物及卫生局长高永文也认同未来10年,本港短缺2000多张病床.目前本港的医疗问题,主要是需求大增而长期供应停滞所致,政府必须投入更多资源,增建医院,增加培训医生,才能应付必然到来的人口老化的医疗需要.

行政会议成员林奋强成立的"香港黄金50"研究数据显示,住院病人过去10年升8%,但本港病床数目一直维持约3.5万张,仅增长1%,随着人口增长及老化,预测10年后病床需求升至近4万张;研究亦发现本港现有约1.2万名医生,已短缺近5%,估计7年后,医生短缺将增至近20%即3140人,还有40%医生将于未来20年退休,目前大学每年培训医生数目已增至420名,但最快要2020年中才能成为专科医生.

梁振英政府应开展长远规划,包括增建医院、增加培训医护人员,因为现时每年420名医科生并未能满足长远需求.至于招聘外地医生应急,期望医学界从市民整体利益出发,勿再诸多留难,若医学界只顾及业界利益,政府便要考虑收回医务委员会就招聘外地医生的审批权.

随着医疗融资最终可能只做到自愿医保,看来曾荫权政府扩大私人医疗在整体医疗所占份额的算盘,难以打得响;政府回过头来,加大对公营医疗的投入,是较可行的选择.但是,现在公营医疗收费极低,不可能持续,政府应该研议逐步增加收费;公营医院也应增加一定比例的病床,供中产人士使用.(A04)