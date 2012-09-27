《香港重要政经日程》--9月27日-10月5日

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
=====================今日香港主要政经消息==========================
9月27日(周四)
-- 首都创投(2324.HK)公布全年业绩.
-- 浩伦农科(1073.HK)公布全年业绩.
-- 中国户外媒体集团(0254.HK)公布全年业绩.
-- 国际资源(1051.HK)公布全年业绩.
--09:30 广深铁路股份(0525.HK)临时股东大会.
--12:00 香港投资基金协会记者会.
--16:30 国际精密(0928.HK)股东年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
9月28日(周五)
-- 香港公布8月M-3货币供应.
-- 香港公布8月外汇基金总资产数字.
-- 香港政府公布8月财政数字.
-- 锦艺纺织(0565.HK)公布年度业绩.
-- 建懋国际(0108.HK)公布中期业绩.
-- 中国金融国际(0721.HK)公布年度业绩.
-- 中国高精密(0591.HK)公布年度业绩.
--09:00 百盛集团(3368.HK)股东特别大会.
--09:30 特速集团(0185.HK)股东特别大会.
--10:00 中科矿业(0985.HK)股东周年大会.
--10:00 中青基业(1182.HK)股东周年大会.
--11:00 中国林大(0910.HK)股东周年大会.
--14:30 中国投资开发(0204.HK)股东周年大会.
9月29日(周六)
--11:00 新华通讯频媒(0309.HK)股东周年大会.
10月1至2日(周一至周二)
-- 香港金融市场因国庆及中秋节补假休市.
10月3日(周三)
--10:00 Pacific Plywood Holdings(0767.HK)股东特别大会.
--11:00 新时代能源(0166.HK)股东特别大会.
--15:30 和记行(集团)(0720.HK)股东特别大会.
--16:30 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.
10月4日(周四)
--16:30 香港8月零售销售数字.
*10月5日(周五)
--09:30 网融(中国)(1049.HK)股东特别大会.
--15:00 中核工业二三国际(0611.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
--楼价高处未算高，二手住宅市场惊现上车屋苑、资助房屋及豪宅齐创高价转手个案，昨单日有约10宗瞩目成交曝光，焦点集中港岛东区，其中鰂鱼涌居屋康山花园高层两房单位，以白表价（自由市场，已补地价）645万港元易手，尺价近1.5万港元，创全港居屋白表尺价新高。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)