〔港报财经评论〕西班牙扑火扑不熄--信报9月27日

西班牙扑火扑不熄/ 习广思

债市买家在OMT计划后第二度出手,十年期西班牙债息再试6厘,短债孳息回升.政客再次转呔,拉霍伊对外表示,假如国债融资成本持续高企,或会寻求新一轮援助,即正式向欧央行求救.西班牙何时求救,是迟早之事.今天西班牙政府将公布新一轮削赤方案,已决定向退休金下手.周五则有银行压力测试结果,虽然是公关工作,但似乎政客与欧盟讨价还价已到达尾声,西班牙再拖,只会令其时间愈少,德国愈不耐烦,债市愈不留情.与此同时,政客的优柔与傲慢,地方反对力量一触即发,加泰隆尼亚宣布提前投票,并寻求独立,因为不想再受国家削赤紧缩所掣肘.

股市借欧美负面情况再作大幅调整,A股长假前再试低位,上证一度跌穿2,000点.恒指低开后走势反覆,最低曾见20,485点,及后在20,500点找支持,收报20,527,下跌170点.大市成交408亿港元,沽空比率10.35%.港股在期指结算前夕,未见大波幅.恒指由地产股独撑大局,重磅汇控(0005.HK)、中移动(0941.HK)走势回软.一旦地产股出现回吐,指数回落压力将更大.事实上,阴谋论牛熊的话,恒指牛熊证布局持续整固,这几天恒指高位争持,已引出部分牛证,而昨天恒指下试20,500点支持位后,意味一旦调整加深,可能跌至20,000-20,099点的牛证堡垒.反之一旦再反弹,则有机会屠熊上试21,000-21,099点.

公司抽水两面看本已缺水的股市,因为QE3,成交额一度上升,但QE3效应并未为股市增加水源,反而是企业抽水频频.加上债市充当分流渠道,变相泄洪,股市依然是乾涸.港交所(0388.HK)发完换股债后,瑞信认为资产仍未足够,要在短期内维持负债比率40%-50%目标的话,港交所需要发多10亿美元新股.早前多间强势股配股后,近期再有中资股大手配股抽水,龙湖(0960.HK)及太保(2601.HK)抽水是意料之内,太平洋航运(2343.HK)则以可换股债集资,昨天越秀房托(0405.HK)配股抽水近40亿港元,再有多间二三线公司配股.公司抽水像钱币两面,抽水过狼过急,只会令大市跌得更快.但抽水进退有序,市场有承接力的话,却能反映大家都不想这个派对太快结束.

香港ETF多了点变化,力宝中港地产ETF(2824.HK)挂牌,成交额只有200万港元左右.对新上市ETF而言,低成交属正常现象.与过往许多基金上市一样,地产ETF上市也意味着地产股已经成为热门股份.尽管香港地产股升浪有余尽,资产折让有望进一步收窄.但投资者要留意,香港地产股今年已四度rerating了,一是年初借"小阳春"急弹,二是年中后借四叔"买股好过买楼"论回升,三是新政府政策风险下跌而炒上,四是近期借业绩及QE3再升,所以值博率已不像年中般高.(B03)

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金价目标看1,800美元/ 苏子

金价于上月下旬以大阳烛利好形态,升破去年9月的1,920.95美元高位向下延伸的下降阻力线,以及50周SMA的1,657.50美元关键阻力后便持续造好,到上周五更曾触及1,787.40美元高位.上周金价在日线图上以十字星待变形态收市,故金价本周应有较大的下调压力,理论上只要本周金价乏力再升,且在1,750美元支持关口以下低收的话,金价自上月下旬破位后所触发的上升浪应已暂告一段落,稍后金价可望考验本月13日的1,716.10美元低位,甚至1,700美元心理关口.不过,由于联储局刚启动无限的QE3放水措施,故相信,金价即使破关而下,却未必一定会继续显着下挫.故稍后一旦金价在下方出现假突破,随后却可以掉头回升并明显高收的话,投资者宜顺势买入黄金,目标看金价升破1,800美元.

纽元兑美元近期的走势较澳元兑美元强劲得多,若投资者因为QE3效应而看好商品货币前景的话,可以考虑趁低吸纳较强势的纽元兑美元.目前纽元兑美元在日线图上的形态与金价十分接近,均处横行上落的格局.如稍后看见金价可以重拾升浪,同时纽元兑美元亦见升破0.83阻力关口波动及收市,届时可以采取破位追入的策略.

昨天亚洲市欧罗兑美元失守1.2885-1.2910的重要短期支持区,欧洲入市后曾一度低见1.2845水平.目前欧罗兑美元的重要支持位为200天SMA的1.2825,若昨晚及今天均能稳守不破并返回1.2910阻力关口以上收市,料欧罗兑美元自本月17日的1.3169高位开始的调整浪已告一段落,一旦升回10天SMA阻力以上收市,料稍后将会再次挑战本月17日所造的1.3169高位阻力.(B08)