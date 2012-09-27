〔港报财经评论〕外围势转弱,港股补裂口--经济日报9月27日

外围势转弱,港股补裂口/ 林瑞芬

要跌终须跌,上证昨一度低见1,999,最后收报2,004,跌1.2%.被A股一绊,又被美股周二一跌拖累,恒指险守20,500,昨收报20,527,跌170点,大市成交额408亿港元.观乎本周外围市况发展,美、欧、A股回,港股力守上升裂口,有点为结算力托之嫌.除非三地股市回稳反弹,不然,今午期指结算后恒指借势回补QE3推升的上升裂口近20,150-20,500不为奇.技术上,反弹升浪最讲究是一气呵成,恒指之上升裂口约20,150-20,500不宜全补,短期关键阻力位则约在21,000.中秋节快到,但A股低迷如此,可见深层问题的严重困扰,后市筑底确切需要确认经济见底,企业盈利回升才能增强投资者信心.A股持续阴乾而跌反增估底难度,欠急插造成落荒而逃势之前,不宜贸然估底捞底.技术上,上证若确认穿了2,000,近1,700将是下一个关键.

说到底,积弱的走势,往往需要特大政策或基本经济因素的刺激,才能起死回生.在十八大还未有落实日期前,特大政策恐难有.至于经济面,还是有待观察,事关中国自三季度以来虽已积极推动固定投资,但项目由审批到起动是有滞后性.按发改委网站公布的资料显示,9月初以来,发改委公布的批覆专案包括25个城轨规划、13个公路建设、10个市政类专案和7个港口、航道专案,总投资规模就超过1万亿港元.三季度以来,发改委公布的批覆专案总投资额就约5.02万亿港元.监于专案从获批到配套资金落实到位有3个月到半年的时滞期,按时间推,工程在明春开工,经济的复苏苗头起码于明年3月才显现.道指成分股Caterpillar前晚下调盈利预测,被视为全球经济的探温计关键指标,可见各国央行虽努力,量宽还不是救治经济的灵丹妙药,只是暂时止痛楚.由此,虽然QE3能谷高资产价格,对实际经济的刺激还是难寄厚望,启示股民仍然要闪避对经济敏感的周期股份,最近股价反弹都是得个弹,不大为转势论,上车博反弹者紧记落车.

思捷(0330.HK)这类服装零售股,应该还要时间捱,事关大众荷包紧缩,买少件衫悭住使,昨日所公布的业绩,截至截至2012年6月底止全年业绩,盈利8.73亿港元,增幅高达10.1倍,都只是会计学上的美丽粉饰,勿以为雨过天晴了.看清楚盘数,思捷是年度主要是因转型关闭店舖所作一次性回拨6.96亿港元,期内营业额按年跌11%至301.65亿港元.毛利按年跌16%至152.06亿港元.毛利率亦由53.9%降至50.4%.从该股股价昨日跌6.9%表现来反映,市场眼晴是雪亮的.(012)

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中金:国指年底升至11,000点/ 余少文

上证综合指数终于跌穿2,000点大关,国企指数在期指结算前夕亦未见好过,国庆前料难有起色.中国内地大行中金公司预测A股可能要再跌20%,估值才能跟国际接轨.相反国企指数今年底可望回升至11,000点.中国内地股市昨先升后跌,上证收市前曾低见1,999点,见三年半低位,并累及国企指数同日跌117点或1.2%,收9,628点,成交额回升至91亿港元,只有10%主板H股可以逆市上升.红筹指数也结束三连升走势,昨跌34点或0.9%,收4,013点,成交额40亿港元,只有方兴地产(0817.HK)和中国海外(0688.HK)可以逆市上升.上证失守2,000点是市场预期之内,若然中国仍未有利好政策出台来挽回市场信心,相信上证跌势将未止,要下试1,700点至1,800点区间,因为上证的对数图走势内的长期走势有两条上升通道:一个在2,054点,另一在1,730点,由于第一个底部已失守,便要下试第二个底部.当然是希望国指可以在2,000点横行来消化沽压,然后等待新政策出台.

中金公司近日一份报告指A股非金融股的预测PE为20倍,高于欧美日和新兴市场不超过15倍的预测PE,即非金融股未来或要下调25%,其估值才能跟国际接轨,而整体A股也会有超过20%的估值下行空间.该行指出接轨有两个方法:一是急跌至1,700点至1,800点以下完成接轨,二是维持在2,000点震荡,等上市公司盈利回升来推高估值然后接轨,惟第二种方法意味A股会低迷相当长的一段时间.不过,中金似乎相对看好中资股,因为昨日一份报告便认为国指今年底可见11,000点,相比高盛看9,100点和汇丰环球看10,500点更为乐观.中金表示,国指在第四季之初或现盘整走势,但在政治及政策因素逐渐明朗、海外资金持续流入,以及投资者布局2013年经济温和复苏等因素的推动下,第四季随后可反弹.

该行亦看好多个行业,包括保险、房地产、软件与互联网服务、汽车与零配件、煤炭、水泥、综合金融等,首选股份亦多达21只,如中国人寿(2628.HK)、华润置地(1109.HK)、腾讯控股(0700.HK)、中信证券(6030.HK)、TCL多媒体(1070.HK)、海螺水泥(0914.HK)、潍柴动力(2338.HK)等.(010)