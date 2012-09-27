〔香港个股〕首创置业出售佛山项目公司股权,集中资源于京津和长三角

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
路透香港9月27日电---北京市房地产商--首创置业(2868.HK)宣布,拟以5.8亿元人民币转让数个位于广东佛山三水区的项目公司股权,以将其产品线和资源集中于京津和长三角地区.
首创置业的声明称,是次出售的资产,包括佛山的购物中心和住宅综合体项目,以及奥特莱斯名牌折扣店、酒店和住宅综合体项目.
公司表示,其目前已在北京房山、天津武清、浙江湖州等地形成"住宅+奥莱"、"住宅+教育"、"住宅+旅游"等多种产品类型,公司未来将继续将"住宅+产业"综合开发作为长期的核心发展模式.
此外,该公司上半年已取得位于江苏昆山的奥特莱斯综合体项目和昆山锦溪的旅游地产综合体项目,进一步确立其特色产品线在京津地区、长三角地区的区域优势.是次转让将有利公司集聚优势资源,在具有比较优势的重点区域内发展.
首创置业周四早盘初段股价微涨0.47%,报2.14港元;大盘恒生指数.HSI升0.54%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)