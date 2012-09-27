香港已公布经济指标--2012/9/27

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年第二季 本地生产总值(GDP) +1.2 +0.7 +5.1 2012年8月 综合消费物价指数(CPI) +3.7* +1.6 +5.7 2012年8月 甲类消费物价指数(CPI A) +4.1* -2.4 +5.4 2012年7月 零售值 +3.8 +11.0 +29.1 2012年7月 零售量 +1.3 +8.5 +22.4 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12月6-8月 12年5-7月 11年6-8月 3.2% 3.2% 3.2% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年8月 贸易赤字/盈余 -36.0 -40.1 -34.8 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 **政府根据最新国际统计标准修订数字. ^经修订数据 (完)
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
--楼价高处未算高，二手住宅市场惊现上车屋苑、资助房屋及豪宅齐创高价转手个案，昨单日有约10宗瞩目成交曝光，焦点集中港岛东区，其中鰂鱼涌居屋康山花园高层两房单位，以白表价（自由市场，已补地价）645万港元易手，尺价近1.5万港元，创全港居屋白表尺价新高。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)