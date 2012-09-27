〔中国汇市〕人民币早盘略跌,因节前购汇盘浮现且美元空头回补

* 人民币早盘略跌,市况相对安静

* 美元空头回补,购汇盘浮现

* 长假前基本于6.30-6.31间运行

路透香港9月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早盘略跌.美元空头回补以及企业购汇,促人民币开低走低.由于距离国庆长假只有两个交易日,场内料以实质盘主导,节前汇价基本稳在6.3000-6.3100.

一大型中资行人士说,"早盘见银行买美元,把价格买得很高,看推不上去,大家就反手作空,...要放假,客盘结购汇都是有的."

"月底长假来临,市场购汇盘相对很多,"另一银行人士称,"今天价格波动区间,跟前几天差不多,比较正常."

交易员指出,市场即将进入长达九天的假期,交易员自营部位大多已进行调整,不会再作大动作的建仓,预料汇价将以客户的实质买卖需求带动,主要区间在6.3000-6.3100.但因市况较为清淡,不排除汇价因为少量交易而剧烈波动.

北京时间12:29,人民币兑美元即期报6.3049元,早盘区间在6.3033-6.3084,上日收报6.3020元;今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3459元,上日为6.3443元.

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4165/95,上日收在6.4190.

北京时间12:31,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3105/6.3145,上日收在6.3045,离岸与在岸价差约为56点.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

东京汇市欧元兑美元周四持稳,并徘徊在两周低点附近,因西班牙和希腊街头发生了反对撙节举措的暴力抗议活动,凸显出债台高筑的欧元区国家所面临的挑战.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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