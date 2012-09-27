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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 16:18 BJT

〔香港股市〕内地股市扬升带动港股收高,银行和地产类股上涨

路透香港9月27日电---香港股市周四收高,主要受中国内地市场午后大涨提振.内地股指弹离2009年初以来的最低点,因外界臆测中国当局或将采取行动托市.

恒生指数.HSI上涨1.1%,收报20,762.3点;恒生国企指数.HSCE收高1.5%.

内地市场方面,沪深300指数.CSI300收高3.1%;沪综指.SSEC大涨2.6%.

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