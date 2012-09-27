〔香港金融〕今年首七个月基金业录得69.99亿美元净流入--基金公会

路透香港9月27日电---香港投资基金公会周四称,今年首七个月基金业录得69.99亿美元净流入,预料全年基金销售额或会创出新高.而为迎合市场的投资需求,公会最近向证监会反映希望增设人民币对冲单位类别,容许市场以人民币买卖的零售基金,投资于非人民币资产.

公会的数据显示,在今年首七个月,基金业录得282.66亿美元的总销售额,按年上升14%;扣除赎回后的净销售额(净流入)为69.99亿美元,按年升近两成.

公会表示,基金业自今年初便一直录得不俗的流入,每月的总销售额维持在高的水平,约30-40亿美元左右.

"今年本港基金销售额或会创出历史新高,"公会副主席林宝仪在记者会上称,虽然欧美情况对基金销售有一定影响,但未来数月除非市场再有动荡,相信投资需求向好,基金销售步伐不会有太大改变.

在首七个月,债券基金的总销售额按年上升91%至191.36亿美元,净流入为71.38亿美元;同期股票基金的总销售额按年下跌49%至60.46亿美元,净流出5.97亿美元,去年同期则录得净流入19.25亿美元.

公会主席李定邦称,最近向证监会反映业界希望增设人民币对冲单位类别,容许市场以人民币买卖的零售基金,投资于非人民币资产.他指出,虽然人民币不能自由兑换令到投资风险增加,但技术上是可行的,且迎合市场需求.

他并提及,公会亦继续与积金局以及内地相关部门沟通,希望透过合格境外机构投资者(QFII)机制,容许强积金投资内地A股以及银行间债市.(完)