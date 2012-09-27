〔香港金融〕今年首七个月基金业录得69.99亿美元净流入--基金公会

《全球主要国家债券发行预告》--2月17日-2月24日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
路透香港9月27日电---香港投资基金公会周四称,今年首七个月基金业录得69.99亿美元净流入,预料全年基金销售额或会创出新高.而为迎合市场的投资需求,公会最近向证监会反映希望增设人民币对冲单位类别,容许市场以人民币买卖的零售基金,投资于非人民币资产.
公会的数据显示,在今年首七个月,基金业录得282.66亿美元的总销售额,按年上升14%;扣除赎回后的净销售额(净流入)为69.99亿美元,按年升近两成.
公会表示,基金业自今年初便一直录得不俗的流入,每月的总销售额维持在高的水平,约30-40亿美元左右.
"今年本港基金销售额或会创出历史新高,"公会副主席林宝仪在记者会上称,虽然欧美情况对基金销售有一定影响,但未来数月除非市场再有动荡,相信投资需求向好,基金销售步伐不会有太大改变.
在首七个月,债券基金的总销售额按年上升91%至191.36亿美元,净流入为71.38亿美元;同期股票基金的总销售额按年下跌49%至60.46亿美元,净流出5.97亿美元,去年同期则录得净流入19.25亿美元.
公会主席李定邦称,最近向证监会反映业界希望增设人民币对冲单位类别,容许市场以人民币买卖的零售基金,投资于非人民币资产.他指出,虽然人民币不能自由兑换令到投资风险增加,但技术上是可行的,且迎合市场需求.
他并提及,公会亦继续与积金局以及内地相关部门沟通,希望透过合格境外机构投资者(QFII)机制,容许强积金投资内地A股以及银行间债市.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/20 法国 标售国库券(BTF) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国
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路透上海2月17日 - 中国证券报周五报导，上海市国资委明确今年工作要点，包括推动2-3家企业集团整体上市或核心业务资产上市，功能类、公共服务类企业中的竞争性业务资产，利用现有上市平台引入各类资本，提高资源配置效率和公共服务能力。 在《上海市国资委2017年工作要点》中，上海国资委明确提出要深化产融结合服务实体经济，以振兴实体经济为导向，建立和完善产业集团与金融企业之间长效、多元、高效的产融结合模式，搭建沟通平台，分类协调推进。