〔CNH市场动态〕隔拆利率创离岸市场成立来最高,长假前银行抢钱大作战

路透香港9月27日电---长假、月末以及季末三重因素交相作用,离岸人民币香港银行同业CNHIBOR短期利率周四飙升至5%以上,是离岸市场设立以来最高.市场人士认为,明日是长假前最末交易日,银行依然陷入抢钱大作战,预期拆息利率仍会盘旋在高档.

不但隔拆利率飙高,利率曲线倒挂的情况更为明显,隔拆与一年期拆借的利率差距达到115个基点.市场人士解释,月底又逢季底,银行为符合监管机构要求,有报表需求,且十一国庆长假在即,客户也需要人民币,令得短期流动性相当紧张.

此外,虽然长天期资金较为便宜,但在短期仍看淡人民币之际,市场仍愿意付出较高的利息拆入为期一天的资金,这使得利率曲线明显地在前端相当地陡峭.

"今天真的非常缺,银行都在找钱(人民币),我们下午还接了好几通电话...明天应该也差不多."一台资银行交易部门主管说.

本地时间下午5:27时,离岸人民币银行间同业拆息隔夜利率CNHOND=报4.50/5.00%,但实际市场已见到6.20%以上的拆借利率,昨日收在3.50%,傍晚时已回到3%及以下.

一周期拆息利率CNHSWD=报价3.70/4.30%,昨日收在4.00%.(各天期报价请参考 离岸人民币银行间同业拆息经纪商报价代码CNHDEPO=BRKR)

根据香港财资公会,四大行之一的中国银行隔夜拆借利率HICNHOND=BCHK报5.5000%,也超过7月时的高点5.00%,创下新高.

"离岸市场很不均衡,有钱的就是那几家银行(指大型中资行),缺钱的就是缺钱."一台资证券商人士说.

此外,部份小型银行与大型中资银行授信额度不足,这也让短期利率会出现经纪商报价以外的成交水准.

市场人士指出,造成短期利率大幅走高的近因是月底及季底需求,远因则是汇率升值预期消退后,离岸人民币资金池缺乏新的挹注.然而,还有一个隐性因素,则是金管局放宽人民币产品计入流动准备后,银行也偏好将手上的现金买入符合要求的债券,即可赚取息差或资本利得,又可作为准备,这也使得当市场缺乏资金时,短期利率容易一哄而上.

金管局6月时公告,为让参加行有更大弹性计算人民币流动资产与短期负债期限配对,决定以人民币流动资产比率来取代风险限额,即日起认可机构的人民币流动资产比率须维持在不低于25%的水平,计算基础与法定流动资产比率相同.[ID:nSH0107931]

不仅仅是离岸市场,在岸市场也因为季节性因素一度银根紧俏,令中国央行周二透过逆回购,向市场注入高达2,900亿元人民币,创下单日纪录新高,周四也持续"输血",令质押回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜和七天品种大致走稳.[CN/CN][ID:nSB1800042]

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市;香港金融市场将是下周一及周二休市,周三恢复交易.(完)

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