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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 08:15 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月28日

路透香港9月28日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7532港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收高72.46点或0.54%,报13,485.97点.西班牙经济改革计划部分缓解了对该国的忧虑.西班牙是
欧元区受债务危机困扰最严重的国家之一. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  205.750    3.50      34187            15.952       0.45
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.240    3.64      95986             3.176       0.50
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   55.550    1.59     144415            86.138      -0.07
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   43.650    2.59      63401            22.562       0.72
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  131.300    2.51      64396            10.180       0.20
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   93.020    2.13      18088             7.212      -0.11
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   47.220    1.64     332137            73.221       0.37
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   57.870    0.71      25644             4.487       0.83
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   16.360    1.49     116324            12.684       0.35
兖州煤业(1171.HK)   (YZC.N)   14.740    2.79      46650            11.428       0.60
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   29.990    3.52      57663             5.813      -0.46
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   21.450    1.51       2477             3.326       0.18
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   14.940    1.63       2736             1.158     -49.64
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.810    5.85      69553             0.281       0.24  (完)

  --整理 李珊珊

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