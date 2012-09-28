《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--9月28日

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
路透香港9月28日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7532港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高72.46点或0.54%,报13,485.97点.西班牙经济改革计划部分缓解了对该国的忧虑.西班牙是 欧元区受债务危机困扰最严重的国家之一. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 205.750 3.50 34187 15.952 0.45 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.240 3.64 95986 3.176 0.50 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 55.550 1.59 144415 86.138 -0.07 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 43.650 2.59 63401 22.562 0.72 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 131.300 2.51 64396 10.180 0.20 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 93.020 2.13 18088 7.212 -0.11 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 47.220 1.64 332137 73.221 0.37 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.870 0.71 25644 4.487 0.83 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 16.360 1.49 116324 12.684 0.35 兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 14.740 2.79 46650 11.428 0.60 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 29.990 3.52 57663 5.813 -0.46 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 21.450 1.51 2477 3.326 0.18 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 14.940 1.63 2736 1.158 -49.64 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.810 5.85 69553 0.281 0.24 (完) --整理 李珊珊
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 分配不均仍未改善，跨月利率高位走扬 * 外资持续汇入，但资金流向本地银行 * 银行发行存单多，短票利率走高 记者 董永年 路透台北2月15日 - 台湾银行间短率周三大致持稳，惟跨月利率高位走扬。资金调度人员称，今日有11.8 亿美元国际债券交割，且因银行发行存单较多，令分配不均状况无法改善，跨月拆款利率高位以0.44%为基础 略向上垫高。 交易员表示，近期仍将有国际债券陆续定价，像是苹果于昨日完成作业，募资10亿美元，挂牌时 间正好落在提存期最后一天。除了苹果债以外，近日还陆续会有其他案子定价，虽然挂牌时间不 确定，但对本月底资金情势还是不能小觑。 〞跨月拆款高位有0.45%的，这应该是要跨过提存期。〞一位大型银行交易员说。 资金调度人士表示，近期台币走势剽悍，外资多净汇入，但午后等待央行冲销的队伍中，却罕见外资代理 行的影子。大概是因为资金分配不均状况未改善，本地银行多向外商银行拆入资金，以至于不需等央行出手帮 忙。 台币兑美元周三早盘续呈升值走势。交易员表
* 1月发改委审批核准投资项目18个，总投资1,539亿元 * 截止去年底，12大类重大工程包累计完成投资79,203亿元 * 进一步细化全面深化改革工作安排--发改委 * 鼓励外商在制造业加大投资 (新增更多发布会内容) 路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项 目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。 发改委发言人赵辰昕在发布会上表示，中国吸引外资总体状况是良好的，基本面没有改 变，同时也要看到，利用外资正处于优势转换和结构调整的关键时期，随着要素成本上升， 一些制造业外资企业也需要转型升级。要鼓励外商更多地投资中西部地区和东北地区，鼓励 外商在制造业加大投资、优化结构。 关于鼓励外商在制造业加大投资，赵辰昕称主要举措包括，明确外商投资企业和内资企 业同等适用“中国制造2025”战略的政策措施；进一步放开制造业；地方政府招商引资优惠 政策要重点支持制造业项目；对于鼓励类外商投资工业项目优先供应土地，并继续实行土地 价格优惠。