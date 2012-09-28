《香港报摘》--经济日报9月28日

* 要闻版头条:

--炒作救市,港股借势反弹.宏观经济好转前,中港股市仍难以转势.

* 其他:

--英资银行近月屡受负面消息困扰,虽然英国未有认为其国际金融中心地位受到动摇,惟亦在积极发掘新的业务商机,金融城政策与资源委员会委员主席包墨凯(Mark Boleat)受访时称,离岸人民币业务有望在未来5至10年急速增长.

--由长江基建(1038.HK)牵头的财团,收购英国配气网络Wales & West Utilities的交易,日前获得欧盟委员会通过审批,预料将于10月中可完成交易.

--长达八天的黄金周假期将到来,建银国际指出,香港零售市场正发生结构性改变,预期黄金周零售业同店销售增长仅为低单位数,当中珠宝钟表等高单价商品销售增长将相对较弱.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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