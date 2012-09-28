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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 08:40 BJT

《香港报摘》--信报9月28日

* 要闻版头条:

--新盘销情理想,多家发展商除趁中秋国庆长假期加推单位以尽吸市场购买力外,亦纷纷公布长假期后的销售部署,新盘混战局面已渐形成,估计新盘热卖情况最少持续2至3周.

* 其他:

--十一黄金周将于本周日展开,高盛调查澳门13家主要赌场酒店,发现大部分房间已经爆满,其中以永利(1128.HK)、美高梅(2282.HK)及银娱(0027.HK)需求最大.有资深欧资分析员认为,业内人士对今年全年澳门博彩收入的预测相对保守,只有10%至15%的增长,预期长假后有关预测或需要上调.

--香港今年首七个月的基金销售数字创新高.净销售额达70亿美元,总销售额达283亿美元.基金公会副主席林宝仪预估,美国第三轮量化宽松(QE3)及通胀预期,投资者加重债券资产分配,预估今年基金销售额可能创新高.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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