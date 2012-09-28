《香港报摘》--其他报纸重要消息9月28日

* 明报:

---消息人士透露,美银美林周四(27日)在香港裁减30名员工,证券部和衍生工具部成为主要对象.初步统计,8月以来,香港外资行共计裁员人数超过250人.

* 星岛日报

--中电(0002.HK)表示,计画下月中向政府提交来年电费调整的建议,并会尽量减低天然气成本,希望把电费调整维持在合理水平.

--继渣打(2888.HK)(STAN.L)及伯明翰(2309.HK)染指英超球队后.瀚洋控股(1803.HK)宣布,日前与英超球队昆士柏流浪签订训练服赞助合约,为期一年,瀚洋的标志将显示在正选球队的训练服上面,成为该球队首家官方物流伙伴.

* 苹果日报:

--北京控股(0392.HK)宣布向旗下北控水务(0371.HK)注入水务资产,涉资12.58亿港元.首都机场高速项目亦有望年内由北控母公司购回.

* 东方日报:

--评级机构惠誉发表报告,指受到贸易额下降、人民币升值预期减慢,及内地银行信贷增长保持强劲的因素影响,来自中国的总贷款占香港银行资产的比例,料将低于惠誉早前预期的30%.

* 文汇报:

--中国高精密(0591.HK)早前以"国家机密"为由,拒绝向核数师提供账目而被证监会勒令停牌.财务汇报局主席高静芝表示,对于中国高精密事件,由于证监会正调查中,如未来需要财汇局协助,该局愿意合作.

--首创置业(2868.HK)宣布,以5.8亿元人民币,转让广东佛山三水区项目股权.当中包括佛山的购物中心和住宅综合体项目将转让予Rich Century Development Limited,另外奥特莱斯名品折扣店、酒店和住宅综合体项目转让予Fidel International Limited.

--首届北京．澳门经贸交流洽谈会周四(27日)在北京开幕.京澳两地32家单位签署16项合作协议,签约金额共计25.7亿元人民币.另外,双方分别就促进两地旅游业、投资贸易及会展业长期交流合作签署3项战略合作协议.

* 大公报:

--农业银行(1288.HK)(601288.SS)宣布,中国银监会已核准楼文龙出任该行副行长的任职资格,故宣布楼文龙获委任为农行副行长.

--据报道,中国港中旅集团和中粮集团在北京签署了一份战略合作协议,未来他们双方将在酒店地产、旅游会议、电商平台等方面开展通力合作. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]