《香港报摘》--其他报纸重要消息9月28日

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 明报:
---消息人士透露,美银美林周四(27日)在香港裁减30名员工,证券部和衍生工具部成为主要对象.初步统计,8月以来,香港外资行共计裁员人数超过250人.
* 星岛日报
--中电(0002.HK)表示,计画下月中向政府提交来年电费调整的建议,并会尽量减低天然气成本,希望把电费调整维持在合理水平.
--继渣打(2888.HK)(STAN.L)及伯明翰(2309.HK)染指英超球队后.瀚洋控股(1803.HK)宣布,日前与英超球队昆士柏流浪签订训练服赞助合约,为期一年,瀚洋的标志将显示在正选球队的训练服上面,成为该球队首家官方物流伙伴.
* 苹果日报:
--北京控股(0392.HK)宣布向旗下北控水务(0371.HK)注入水务资产,涉资12.58亿港元.首都机场高速项目亦有望年内由北控母公司购回.
* 东方日报:
--评级机构惠誉发表报告,指受到贸易额下降、人民币升值预期减慢,及内地银行信贷增长保持强劲的因素影响,来自中国的总贷款占香港银行资产的比例,料将低于惠誉早前预期的30%.
* 文汇报:
--中国高精密(0591.HK)早前以"国家机密"为由,拒绝向核数师提供账目而被证监会勒令停牌.财务汇报局主席高静芝表示,对于中国高精密事件,由于证监会正调查中,如未来需要财汇局协助,该局愿意合作.
--首创置业(2868.HK)宣布,以5.8亿元人民币,转让广东佛山三水区项目股权.当中包括佛山的购物中心和住宅综合体项目将转让予Rich Century Development Limited,另外奥特莱斯名品折扣店、酒店和住宅综合体项目转让予Fidel International Limited.
--首届北京．澳门经贸交流洽谈会周四(27日)在北京开幕.京澳两地32家单位签署16项合作协议,签约金额共计25.7亿元人民币.另外,双方分别就促进两地旅游业、投资贸易及会展业长期交流合作签署3项战略合作协议.
* 大公报:
--农业银行(1288.HK)(601288.SS)宣布,中国银监会已核准楼文龙出任该行副行长的任职资格,故宣布楼文龙获委任为农行副行长.
--据报道,中国港中旅集团和中粮集团在北京签署了一份战略合作协议,未来他们双方将在酒店地产、旅游会议、电商平台等方面开展通力合作. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 李珊珊/杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 分配不均仍未改善，跨月利率高位走扬 * 外资持续汇入，但资金流向本地银行 * 银行发行存单多，短票利率走高 记者 董永年 路透台北2月15日 - 台湾银行间短率周三大致持稳，惟跨月利率高位走扬。资金调度人员称，今日有11.8 亿美元国际债券交割，且因银行发行存单较多，令分配不均状况无法改善，跨月拆款利率高位以0.44%为基础 略向上垫高。 交易员表示，近期仍将有国际债券陆续定价，像是苹果于昨日完成作业，募资10亿美元，挂牌时 间正好落在提存期最后一天。除了苹果债以外，近日还陆续会有其他案子定价，虽然挂牌时间不 确定，但对本月底资金情势还是不能小觑。 〞跨月拆款高位有0.45%的，这应该是要跨过提存期。〞一位大型银行交易员说。 资金调度人士表示，近期台币走势剽悍，外资多净汇入，但午后等待央行冲销的队伍中，却罕见外资代理 行的影子。大概是因为资金分配不均状况未改善，本地银行多向外商银行拆入资金，以至于不需等央行出手帮 忙。 台币兑美元周三早盘续呈升值走势。交易员表
* 1月发改委审批核准投资项目18个，总投资1,539亿元 * 截止去年底，12大类重大工程包累计完成投资79,203亿元 * 进一步细化全面深化改革工作安排--发改委 * 鼓励外商在制造业加大投资 (新增更多发布会内容) 路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项 目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。 发改委发言人赵辰昕在发布会上表示，中国吸引外资总体状况是良好的，基本面没有改 变，同时也要看到，利用外资正处于优势转换和结构调整的关键时期，随着要素成本上升， 一些制造业外资企业也需要转型升级。要鼓励外商更多地投资中西部地区和东北地区，鼓励 外商在制造业加大投资、优化结构。 关于鼓励外商在制造业加大投资，赵辰昕称主要举措包括，明确外商投资企业和内资企 业同等适用“中国制造2025”战略的政策措施；进一步放开制造业；地方政府招商引资优惠 政策要重点支持制造业项目；对于鼓励类外商投资工业项目优先供应土地，并继续实行土地 价格优惠。