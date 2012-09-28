〔港报财经评论〕跟央行买货最稳阵?--信报9月28日

跟央行买货最稳阵?/ 习广思

尽管西班牙扑火扑不熄,全国示威带来政治压力,但经济是一回事,股市可以是另一回事.留意市场的情绪,QE3带来全球亢奋后,效应一下子消失,但即使市场对QE3效用充满怀疑,却未见恐慌,港股仍让人感到方向茫茫之感.这个反弹到底是突破后再升,抑或是差不多见顶回落?事实上,目前美股高位临危,但A股却持续寻底,市场的两极发展到处可见,而QE3对股市刺激作用不如市场预期,相反资金流非常明显地指向两样资产:一是企债,二是黄金.港股经多日调整后,昨天适逢期指结算日,藉A股救市消息而造好.恒指稍为低开后,继续以地产股支撑大局,但午后藉A股反弹,恒指一跃而上20,850点,收报20,762点,上升234点.大市成交额514亿港元,沽空比率10.67%.虽然中证监否认A股救市消息,但无论真或假都好,市场只是需要一个反弹的理由而已,恒指重试20,800点后,到达熊仔集中地,要上演"屠熊"续集的话,400点便能够成功.

汽车股追落后股市焦点仍在地产股身上,但股市气氛略有改善,资金随即在落后股份中寻宝,反映资金在季度结前追落后意欲仍在.汽车股在行业不景气的情况下陆续回升,强势长城汽车(2333.HK)回吐,但华晨(1114.HK)消化配股消息后,股价升穿250天线.吉利(0175.HK)今年三试250天支持位后,股价似在转强.自龙湖(0960.HK)配股后,内房股集资隐忧令股价受压,但内房股有强弱之分,世房(0813.HK)、远洋地产(3377.HK)走势较强,龙湖逐步消化配股消息.

QE3前后,市场最大的分别是什么?无论是美国QE3或者欧洲OMT买债,市场的憧憬,不但是押注央行别无他选,亦倾向相信央行最终将不顾一切地解决眼前危机,但央行能继续做的,就只有放水.事实上,OMT满足了市场及政客期望,QE3不但符合市场预期,"无限量"更是超出市场所预期,但央行放水后,市场焦点及讨论开始转变.央行的确是做了他们仅能做的事情,但市场原来选择相信,现在焦点落在成效多少,以及对央行能力的质疑.任永力表示,联储局成员都是经济学家中的顶尖人物,但问题是他们什么都懂,就是不懂自己的极限在哪里.他所指的是,欧美央行强调"无限量"、"无限时"等举措,却忘记了自己能力所限.(B04)

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美元前景胜欧罗/ 苏子

美国经济复苏的力度缓慢,失业率仍然高居不下,而美国经济复苏之母便是要失业率回落.美国的房地产市场,只要可以回复生机,并且可以吸引海外投资者大举买入,那在房地产市场所制造出来的财富效应,便可以刺激资金流入实体经济,从而使到失业率显着回落,美国经济便可真正复苏过来.目前联储局推出的QE3,主要是集中火力买入MBS,简而言之,便是QE3令银行借给市民买楼的资金可以立即回收,减低银行的风险,最终令到银行可以更放心继续借更多钱给市民买楼,房贷利率下降.因此,市民的买楼意欲得以真正提高,从而可以大举入市买楼.楼市有了市民实质支撑而回升后,相信亦会吸引不少宁买当头起的海外资金流入美国买楼,从而使到楼价升势火上加油,展开真正的上升势头,结果便是美国经济因此可以得到一个正面的财富效应而正式复苏.

至于失业率,自然可以出现贝南奇所愿意看到的大幅下跌情况,故是次联储局的QE3,即针对房地产市场来刺激失业率回落可以说是落对了药.在目前美国房产已有复苏迹象时落此重药,相信可以很快看到成效,一旦美国经济真正好转过来,届时美元的走势肯定变好而不是转差.对比欧洲央行的救市措施,由于根本并未能真正解决导致欧债危机的政府入不敷支核心问题,所以危机仍处于没完没了的严峻阶段,欧罗的大方向较美元而言,被看低一线实在合情合理,但在目前市场仍相信QE3效应对美元的大方向走势只会是呈现一浪低于一浪的格局之际,相信欧罗兑美元的短期走势仍有上升空间,惟一旦市场意识到美国经济已真正复苏时,相信便到了欧罗兑美元出现逆转性回落的时刻.

短线而言,欧罗兑美元若没有跌跛200天SMA的1.2827关键支持收市,料在QE3效应下,汇价可望返回1.2910阻力以上并挑战1.30心理关口.金价的走势如所料般跌破1,750美元支持关口后出现假突破.前晚金价破位后一度急挫至1,736.05美元低位,随后却自此低位反弹至1,753.70美元收市,出现了假突破,并且在日线图呈现锤头利好形态.不过,经过前晚的急挫后,对金价稍后的走势将构成一个正面作用,因为不少因QE3效应而入市的看好的投资者已因信心或实力不足而止蚀.短线而言,一旦金价成功突破本周二的1,774.95美元高位,料会出现一个较具爆炸性的上升浪.(B10)