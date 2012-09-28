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货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 09:37 BJT

〔香港股市〕恒指开平,上日因预期中国将出手提振经济而反弹

路透香港9月28日电---香港股市继上日反弹后周五开平.市场预期中国将在长假期间公布措施提振经济并支撑内地股市.

恒生指数.HSI开低0.02%至20,757.97点.恒生国企指数.HSCE开低0.24%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张涛

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