〔港报财经评论〕下季投资,求稳为上--经济日报9月28日

下季投资,求稳为上/ 林瑞芬

股市就是如此戏剧性,当大家对A股没冀望就来个"殭屍跳",昨上证急涨2.6%,带动恒指回升1.1%至20,762收市,大市成交额514亿港元.期指结算力守上升裂口20,500楼上,可能没意外,意外是午市A股因谣传中证监将暂停新股发行而急抽升,及时化解港股可能在期指结算之后回补裂口的压力.

对A股小投资者来讲,可能已绝望,本是期待"慢牛",谁知今年处于"慢熊"走势,明显跑输外围,见者心伤,已有很多专家参与死因研究.有指今时今日A股已失制度红利、非流通转高流通实质供应大增、大国企须让利私企、外资不看好中国经济转型能力.驳斥看淡论的研究也矛盾重重,经济增速高于欧、美国家,但股市估值却低处未算低?股市估值低,市场不缺钱,奈何就是吸引不了投资者动心捞底支持A股.据中国内地网站总结昨日A股反弹原因有九利好合围,利好之多是近月罕见,但心里就是有疑问,若真是有所谓这么多利好因素,又为何A股还在底部折腾?

上证已跌近长期升轨关键,日线的RSI亦有底背驰,是不能抹杀政策随时出台护盘.不过,认为若只是靠赌有政策救市,何不等候真实面的浮现,所谓真实面是经济接近回稳.据国家统计局最新资料显示,中国1月至8月规模以上工业企业利润同比下滑3.1%,8月规模以上工业企业利润同比下滑6.2%,环比再跌0.8%,显示环球经济形势到目前为止仍不容乐观.周四文中探讨过,如撇除海外经济不恶化论,推理今年下半年积极批出的固定投资项目,明春资金到位及开工,或是经济回暖时.经济的回暖,概括指标还是可以参考波罗的海乾货指数.走势而论,虽有7月欧债疑虑降温以及美FED推出QE3,但指数仍处于年内的低水平,可见量宽仍扭转不了经济的疲弱势.股市或许走在经济之先,就上证仍一浪低于一浪走势观察,就预示了经济未言回稳,中国经济的接近回稳才是挽投资者信心之有力良方.上证走势而论,短线至少突破下降轨阻力位近2,100,昨收报2,056.(012)

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腾讯创新高,现价略嫌贵/ 余少文

中港股市昨日午后大逆转,A股急升带动中资股造好,部分中资股更创一年或历史高位,尤其获中国明确支持的科技股,其中包括腾讯控股(0700.HK),但仍然认为腾讯现价略贵,目前是炒其2013年业绩.中国内地股市午后急升,沪深A股急升2.6%-3.6%不等,成交额增加至1,100亿元人民币,令中资股难得摆脱欧美股市下跌的影响.国企指数全日回升140点或1.5%,收9,768点,成交额增加至131亿港元,约三分二主板H股随大市上升.而红筹指数亦升43点或1.1%,收4,056点,成交额48亿港元.昨日表现最好行业应是软件与互联网服务业,腾讯和金山软件(3888.HK)分别创历史和一年高位,金蝶国际(0268.HK)、联想集团(0992.HK)、中国软件国际(0354.HK)等升幅介乎1%-6%,或是受到中国日前要求加大多层次资本市场对科技型企业支持力度所刺激.

当然,中国内地截至今年6月底止的网民人数高达5.38亿人,普及率只有39.9%,反映上升空间仍大,只是见到网民人数以半年计算的增幅已连续五个半年度放缓,今年上半年较去年下半年增幅更降至不足5%,但不认为会对互联网服务业会有太大影响,中国内地软件、互联网服务等股份仍有留意价值,只是对行业龙头腾讯有忧虑而已.腾讯今年上半年盈利60.5亿元人民币,按年升16%.如以季度计算,第二季只赚31亿元人民币,较首季只升5%,但升辐较第一季环比升16%而言,增长确实放缓.不过,第二季是腾讯业务淡季,故盈利表现不及首季是可接受.但以综合毛利率作比较,第二季只有59%,较去年每季最少65%,以及今年首季的60%都为低,反映公司的成本在上升.尤其主要盈利来源的互联网增值服务和移动及电讯增值服务的毛利率,第二季分别为66%和61%,较首季的67%和63%为低,故不排除成本压力会延续下去.

较喜欢用市盈增长率来分析高增长股,是市盈率除以每股盈利增长,计算市盈率是否高过每股盈利增长,结果是1即股价合理,低于1则抵买,高于1则不合理.在上半年已认为腾讯股价略贵,到目前没有改变这看法,因为其未来三年每股盈利每年复式增长约27%,今年预测PE为29.5倍,PEG为1.1倍.即使以今年每股盈利预测的增长28.8%作比较,PEG为1.02倍,也只是合理.(010)