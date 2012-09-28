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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 09:18 BJT

〔港报社评〕弃建东九体育馆亟须三思--星岛日报9月28日

近日传出为了觅地起楼,现届政府考虑推翻启德发展区规划,将区内可容纳45,000名观众的奥运场馆和副场馆,和一家构思中的脑科医疗中心剔走,改建供30,000人居住的住宅区.无疑,本港住屋问题需要改善,但本港文康设施一向缺乏,同样是民生大事,东九场馆经过长时间讨论,公众早有期望,撤销想法必须三思.

短时间大举建屋的经验,回归后已经发生过,97后公私营房屋并举的"八万五"计画,虽然冷却了楼市,增加了住房,一刀切只顾起楼却产生了天水围、东涌等配套不足的社区,大大影响居民生活质素,特别是年轻人成长.

除了地区考虑,放弃兴建大型体育设施,对整个社会都有影响.居住问题重要,康体设施都同样重要;住屋缺乏,康体设施同样缺乏.

假如把大型体育用地改作起楼,是否等如兴建体育馆的计画长期搁置或甚至泡汤了?如果说另觅地点兴建,为何不索性就在替代地点起楼呢?从选点来说,兴建住宅的地点始终较易寻找,适合用作大型体育场馆的土地,就难找得多.

启德发展拖延多年,现在终于展开,如果现在作出重要改动,恐怕成为另一场争端的开始,结果可能再度蹉跎岁月,体育场馆固然不易动工,改建住宅恐怕枝节多多,结果变成议而不决、决而又改.增加住宅供应是当务之急,解决之法却不应是病急乱投医,要把东九场馆计画推倒重来,须防酿成进退维谷的结局.(A05)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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