〔港报社评〕野田贼喊捉贼,不知"羞耻"二字--文汇报9月28日

日本首相野田佳彦在联大演讲并举行记者会称,无论是依据历史还是根据国际法,钓鱼岛都是日本固有领土,该问题不存在争议,日方不会作出违背这一立场的妥协云云.针对野田的讲话,中国外交部发言人说:"一个战败国却要霸占一个战胜国的领土,岂有此理?!"本来是日本非法侵占中国的领土钓鱼岛,身为首相的野田却在联合国表演一幕自欺欺人、贼喊捉贼的闹剧,充分暴露日本政客卑鄙虚伪的丑恶嘴脸.美国前总统罗斯福说过一句名言:"日本人是有史以来我见过的最卑鄙、最无耻的民族."野田贼喊捉贼不知羞耻,足见罗斯福言之有理.

无论从地理历史还是国际法的层面来看,钓鱼岛及其附属岛屿一直都是中国的固有领土.日本霸占钓鱼岛,不遵守国际法的国家恰恰就是日本自己.野田在联大的演讲和记者会上的言论非常伪善并具有欺骗性,是贼喊捉贼,混淆是非,暴露出日本根深柢固的强盗逻辑.中国扞卫钓鱼岛主权,也是要维护二战的历史成果和亚洲的和平稳定,防止日本推翻二战同盟国即扩大后的联合国对日的法定铁案.野田公然贼喊捉贼去联合国告中国的状,真是不知人间还有"羞耻"二字.

二战胜利成果是反法西斯联盟国家和人民浴血奋战的结果,而战后国际秩序代表了世界和平的方向,这是不容篡改和破坏的铁案.日本非法对钓鱼岛实行"国有化",是妄图翻二战的案,这是所有反法西斯国家都不会接受和认可的.(A06)