〔港报社评〕胡红玉化解国教科困局,对梁振英用人可有启迪?--明报9月28日

开展德育及国民教育科委员会建议国教科课程指引失效,国教科事态发展,即使无撤科之名,已有撤科之实,因为连课程指引也没有了,纵有学校开科,也不知道从何教起.本来,不少人提出"撤科再议",撤回后讨论如何教好国教科,现在委员会连再议也不议了,若政府仍然不肯让国教科消失,除非另有隐情,否则,死要面子是唯一的解释.

国教科争议的转捩点,是开展德育及国民教育委员会扩大了职能,不再限于协助学校推动国教科,而是什么也可以提出,连撤科也可以讨论,虽然在缺乏互信下,家长、学生和团体不加入委员会,但是委员会开了两次会,已经提出等同撤科的建议,可见委员会基本上起到终止国教科争议的效果.胡红玉表示委员会达成课程指引失效共识,不过,她身为主席,若对委员会未能起到主导作用,不会有如此高效率.胡红玉的表现值得肯定,相对于主管教育事务的吴克俭局长,鲜有面对公众,由梁振英、林郑月娥和胡红玉收拾残局,吴克俭是否称职,相信也有公论.

梁振英被批评用人唯亲,能人干才是否对他保持距离,不得而知,但是以胡红玉在国教科争议的表现,陆恭蕙未开展工作已经先声夺人,可见只要选对人,社会人士都会有公正回应和评价.期望胡红玉和陆恭蕙两个事例,对梁振英用人有所启迪,使梁班子以强阵为市民服务.(A04)