〔港报社评〕胡红玉化解国教科困局,对梁振英用人可有启迪?--明报9月28日

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
开展德育及国民教育科委员会建议国教科课程指引失效,国教科事态发展,即使无撤科之名,已有撤科之实,因为连课程指引也没有了,纵有学校开科,也不知道从何教起.本来,不少人提出"撤科再议",撤回后讨论如何教好国教科,现在委员会连再议也不议了,若政府仍然不肯让国教科消失,除非另有隐情,否则,死要面子是唯一的解释.
国教科争议的转捩点,是开展德育及国民教育委员会扩大了职能,不再限于协助学校推动国教科,而是什么也可以提出,连撤科也可以讨论,虽然在缺乏互信下,家长、学生和团体不加入委员会,但是委员会开了两次会,已经提出等同撤科的建议,可见委员会基本上起到终止国教科争议的效果.胡红玉表示委员会达成课程指引失效共识,不过,她身为主席,若对委员会未能起到主导作用,不会有如此高效率.胡红玉的表现值得肯定,相对于主管教育事务的吴克俭局长,鲜有面对公众,由梁振英、林郑月娥和胡红玉收拾残局,吴克俭是否称职,相信也有公论.
梁振英被批评用人唯亲,能人干才是否对他保持距离,不得而知,但是以胡红玉在国教科争议的表现,陆恭蕙未开展工作已经先声夺人,可见只要选对人,社会人士都会有公正回应和评价.期望胡红玉和陆恭蕙两个事例,对梁振英用人有所启迪,使梁班子以强阵为市民服务.(A04)
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美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 分配不均仍未改善，跨月利率高位走扬 * 外资持续汇入，但资金流向本地银行 * 银行发行存单多，短票利率走高 记者 董永年 路透台北2月15日 - 台湾银行间短率周三大致持稳，惟跨月利率高位走扬。资金调度人员称，今日有11.8 亿美元国际债券交割，且因银行发行存单较多，令分配不均状况无法改善，跨月拆款利率高位以0.44%为基础 略向上垫高。 交易员表示，近期仍将有国际债券陆续定价，像是苹果于昨日完成作业，募资10亿美元，挂牌时 间正好落在提存期最后一天。除了苹果债以外，近日还陆续会有其他案子定价，虽然挂牌时间不 确定，但对本月底资金情势还是不能小觑。 〞跨月拆款高位有0.45%的，这应该是要跨过提存期。〞一位大型银行交易员说。 资金调度人士表示，近期台币走势剽悍，外资多净汇入，但午后等待央行冲销的队伍中，却罕见外资代理 行的影子。大概是因为资金分配不均状况未改善，本地银行多向外商银行拆入资金，以至于不需等央行出手帮 忙。 台币兑美元周三早盘续呈升值走势。交易员表
* 1月发改委审批核准投资项目18个，总投资1,539亿元 * 截止去年底，12大类重大工程包累计完成投资79,203亿元 * 进一步细化全面深化改革工作安排--发改委 * 鼓励外商在制造业加大投资 (新增更多发布会内容) 路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项 目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。 发改委发言人赵辰昕在发布会上表示，中国吸引外资总体状况是良好的，基本面没有改 变，同时也要看到，利用外资正处于优势转换和结构调整的关键时期，随着要素成本上升， 一些制造业外资企业也需要转型升级。要鼓励外商更多地投资中西部地区和东北地区，鼓励 外商在制造业加大投资、优化结构。 关于鼓励外商在制造业加大投资，赵辰昕称主要举措包括，明确外商投资企业和内资企 业同等适用“中国制造2025”战略的政策措施；进一步放开制造业；地方政府招商引资优惠 政策要重点支持制造业项目；对于鼓励类外商投资工业项目优先供应土地，并继续实行土地 价格优惠。