〔港报社评〕港府改善施政,要领导力说服力--经济日报9月28日

政务司司长林郑月娥昨对港府政策执行力不足感忧心,此反映新政府经历种种风雨后,已对施政艰难有更深切体会.惟要有效提高执行力还要两大先决条件,就是新班子的领导力与说服力,只有如此,新政府才有望突破困局.

所谓领导力,是要有高度社会触觉与政治敏感度,既能将愿景与政策贴近民心,并掌握民情变化;厘定政策亦要有周密思量,防患于未然,带领施政走向正确方向.可惜,港府新班子尤其部分局长仍未进入状态.在掌握民情方面,就如多个令新政府焦头烂额的政治炸弹,包括扩大自由行及国民教育等,新班子生硬推行旧政策,未按最新民情及时调整,遂令施政落后形势、决策判断失误,甚至与民意硬碰俱伤,令政策争议酿成政治风暴.

至于说服力,关键在政府政策遭有理或无理的质疑与挑战时,港府能否有理有节释除民疑,并设法游说大多数市民,争取支持,作为港府施政的强大后盾.此需要官民互信,惟特首梁振英以及个别局长,都有一些未解的负面疑云,挫伤民望;部分局长更尚未能在公众面前有力解释政策,甚至反添疑虑.就如新界东北计划,就算特首与各司局长一再向市民解画,强调并无"被规划",但在官民互信基础薄弱下,却不断横添质疑,令港府被反对声音牵着鼻子走.

林郑月娥既意识到施政执行力的问题,便须痛定思痛,设法提高新班子的领导力与说服力;特首、司局长与公务员团队要尽快磨合,互相支援补位,才有望在重重艰难下,将施政推回正轨.(A08)