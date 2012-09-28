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货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 10:45 BJT

〔CNH市场动态〕同业拆借利率再度攀升,经纪商报价高见7.00%

路透香港9月28日电---香港离岸人民币香港银行同业CNHIBOR短期利率周五持续走升,经纪商报价一度来到6.00/7.00%,创下离岸市场设立来新高,市场人士指出,受到季底、月底以及长假前调整部位影响,场内资金十分紧俏.

资金人士指出,离岸人民币成立时间尚短,资金分布结构不平均,再加上人民币升值预期消退后资金池成长放缓,一旦市场同一个方向缺钱,利率变会陡然跳高.

一台资银行资金调度人士说,"3月、6月还没有这么紧,这个季底特别严重,利率一下跳上来,好吓人."

本地时间上午10:37时,离岸人民币经纪商的银行间同业拆息隔夜利率CNHDEPO=BRKR报5.00/6.00%,稍早报到6.00/7.00/%,场内也见7%附近成交.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市;香港金融市场将是下周一及周二休市,周三恢复交易.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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