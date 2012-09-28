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亚洲 | 2012年 9月 28日 星期五 10:59 BJT

〔离岸人民币〕宝达投资(香港)发4亿元三年期债券,息率3.75%--销售文件

路透香港9月28日电---据路透周五获得的销售文件,宝达投资(香港)有限公司发行4亿元三年期人民币债券,息率定为3.75%.

销售文件显示,该笔未评级的债券获得8.5亿元资金认购,其中银行占48%,基金占16%,私人银行占36%.

从地区来看,香港为90%,其余为10%.

该笔债券将由中国进出口银行提供担保,后者的评级为Aa3/AA-/A+(穆迪/标普/惠誉).

澳新银行、星展银行和工银亚洲负责是次发售.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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