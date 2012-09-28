〔中国汇市〕人民币早盘触及逾五个月新高,客盘抛汇积极规避长假风险

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 人民币早盘触及逾五个月高位
* 客盘抛汇积极规避长假风险
* 节后或重现美元买盘
路透香港9月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘触及逾五个月来高位.交易员指出,长达近10天的国庆假期即将开始,美元不确定走势的风险陡升.而对于客户来说美元留在手上也几乎没什么用,因而客盘抛售积极.
他们认为,长假过后的美元买盘将重现,从而令人民币有机会再度跌入6.30-6.31区间.但由于十八大召开的消息将很快确定,消除了政策风险后,人民币将重新步入强势区间.
"今天美元很沉,一开盘就快速下跌,估计不少银行手里都累积了隔夜的头寸."上海一家银行的交易员说.
北京时间12:40,人民币兑美元报6.2940元,稍早高见6.2934元,创逾五个月来新高,昨日收盘价为6.3025元;今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3410元,上日为6.3459元.
目前许多银行提供24小时的网上结售汇服务,银行的隔夜美元头寸会因美元走势、石油或大宗商品走势产生较大的变化,因参与欧美时段交易的客盘,会在这段时间调整头寸.
而美元在亚洲时段的昨天晚上走势偏软,因西班牙发布了2013年度预算案,被视为是向正确的方向迈出了一步,对欧债危机将恶化的担忧缓和.
欧元兑美元和日圆周四从两周低点反弹,此前西班牙发布2013年度预算案,被视为是向正确的方向迈出了一步,对欧债危机将恶化的担忧缓和.东京汇市欧元周五则持守在两周低位上方.[FRX/CN]
而离岸人民币CNH=受国内和国际市场两股力量的牵引,目前报6.3035/75元,不及在岸市场的强势;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4120/50,变化不大.
中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--记者 毕晓雯; 审校 张喜良
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美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
* 分配不均仍未改善，跨月利率高位走扬 * 外资持续汇入，但资金流向本地银行 * 银行发行存单多，短票利率走高 记者 董永年 路透台北2月15日 - 台湾银行间短率周三大致持稳，惟跨月利率高位走扬。资金调度人员称，今日有11.8 亿美元国际债券交割，且因银行发行存单较多，令分配不均状况无法改善，跨月拆款利率高位以0.44%为基础 略向上垫高。 交易员表示，近期仍将有国际债券陆续定价，像是苹果于昨日完成作业，募资10亿美元，挂牌时 间正好落在提存期最后一天。除了苹果债以外，近日还陆续会有其他案子定价，虽然挂牌时间不 确定，但对本月底资金情势还是不能小觑。 〞跨月拆款高位有0.45%的，这应该是要跨过提存期。〞一位大型银行交易员说。 资金调度人士表示，近期台币走势剽悍，外资多净汇入，但午后等待央行冲销的队伍中，却罕见外资代理 行的影子。大概是因为资金分配不均状况未改善，本地银行多向外商银行拆入资金，以至于不需等央行出手帮 忙。 台币兑美元周三早盘续呈升值走势。交易员表
* 1月发改委审批核准投资项目18个，总投资1,539亿元 * 截止去年底，12大类重大工程包累计完成投资79,203亿元 * 进一步细化全面深化改革工作安排--发改委 * 鼓励外商在制造业加大投资 (新增更多发布会内容) 路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项 目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。 发改委发言人赵辰昕在发布会上表示，中国吸引外资总体状况是良好的，基本面没有改 变，同时也要看到，利用外资正处于优势转换和结构调整的关键时期，随着要素成本上升， 一些制造业外资企业也需要转型升级。要鼓励外商更多地投资中西部地区和东北地区，鼓励 外商在制造业加大投资、优化结构。 关于鼓励外商在制造业加大投资，赵辰昕称主要举措包括，明确外商投资企业和内资企 业同等适用“中国制造2025”战略的政策措施；进一步放开制造业；地方政府招商引资优惠 政策要重点支持制造业项目；对于鼓励类外商投资工业项目优先供应土地，并继续实行土地 价格优惠。