〔中国汇市〕人民币早盘触及逾五个月新高,客盘抛汇积极规避长假风险

* 人民币早盘触及逾五个月高位

* 客盘抛汇积极规避长假风险

* 节后或重现美元买盘

路透香港9月28日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘触及逾五个月来高位.交易员指出,长达近10天的国庆假期即将开始,美元不确定走势的风险陡升.而对于客户来说美元留在手上也几乎没什么用,因而客盘抛售积极.

他们认为,长假过后的美元买盘将重现,从而令人民币有机会再度跌入6.30-6.31区间.但由于十八大召开的消息将很快确定,消除了政策风险后,人民币将重新步入强势区间.

"今天美元很沉,一开盘就快速下跌,估计不少银行手里都累积了隔夜的头寸."上海一家银行的交易员说.

北京时间12:40,人民币兑美元报6.2940元,稍早高见6.2934元,创逾五个月来新高,昨日收盘价为6.3025元;今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3410元,上日为6.3459元.

目前许多银行提供24小时的网上结售汇服务,银行的隔夜美元头寸会因美元走势、石油或大宗商品走势产生较大的变化,因参与欧美时段交易的客盘,会在这段时间调整头寸.

而美元在亚洲时段的昨天晚上走势偏软,因西班牙发布了2013年度预算案,被视为是向正确的方向迈出了一步,对欧债危机将恶化的担忧缓和.

欧元兑美元和日圆周四从两周低点反弹,此前西班牙发布2013年度预算案,被视为是向正确的方向迈出了一步,对欧债危机将恶化的担忧缓和.东京汇市欧元周五则持守在两周低位上方.[FRX/CN]

而离岸人民币CNH=受国内和国际市场两股力量的牵引,目前报6.3035/75元,不及在岸市场的强势;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.4120/50,变化不大.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--记者 毕晓雯; 审校 张喜良

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