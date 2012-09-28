〔CNH市场动态〕同业拆借利率再创新高,季底及长假前场内求钱若渴(更新版)

基金产业：全球投资者增持欧股，但顾虑法国大选--美银美林调查
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
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* 同业拆借利率续创新高
* 隔夜拆款一度高见7%
* 季末及长假前调整部位令资金需求大增
* 离岸人民币资金池过小,利率波动大
路透香港9月28日电---香港离岸人民币香港银行同业CNHIBOR短期利率周五持续走升,经纪商报价一度来到6.00/7.00%,再创离岸市场设立来新高.市场人士指出,受到季底、月底以及长假前调整部位影响,场内资金十分紧俏.
业内对于市场突然"大缺水"的原因众说纷纭,有人说是因季底金融机构基于监管需求,需要人民币资金;亦有人称长假前,市场结清稍早作的掉期(swap)部位买回人民币,也令原本低水位的市场一下被抽走,市场求钱若渴.
然而,就结构面而言,离岸人民币成立时间尚短,资金分布不平均,再加上人民币升值预期消退后资金池成长放缓,一旦市场同一个方向缺钱,利率变会陡然跳高.
一台资银行资金调度人士说,"3月、6月还没有这么紧,这个季底特别严重,利率一下跳上来,好吓人."
本地时间上午11:34时,离岸人民币经纪商的银行间同业拆息隔夜利率CNHDEPO=BRKR报5.00/6.00%,稍早报到6.00/7.00%,场内也见7%附近成交.上周这些利率尚在3.00-3.50%左右,此前更一度低见0.80-1.00%.
根据香港财资公会,四大行之一的中国银行隔夜拆借利率HICNHOND=BCHK今日报5.00%,较上日的5.50%下滑,但一周期报7.00%,上日在5.50%.
**下周料回稳**
交易商多预期,今日利率跳升料为短暂因素,预料下周市场将较为平静.然而,离岸市场拆借规模较小,大型的资金供应方较少,对于小型银行或人民币存款规模不大的金融机构较为不利,预料利率波动仍较剧烈.
目前银行多透过经纪商报价进行拆借,但个别银行也可自己寻觅交易对手,小型银行受限于授信额度以及拆借规模较小,通常利率会略高一点.
本周来恒生银行(0011.HK)、东亚银行(0023.HK)陆续调升人民币最优惠利率(贷款基准利率).恒生银行执行董事冯孝忠称,由于资金需求较大且存款增长减慢,过去数月人民币同业拆息以及存款市场利率上升,至2.5-3%的水平,导致最优惠利率面临上升压力.[ID:nSH0116275]
不仅仅是离岸市场,在岸市场也因为季节性因素一度银根紧俏,然在央行公开市场净投放3,650亿元的"大输血"后,已纾解紧俏的形势,银行间市场周五早盘主要质押回购加权利率CNREPO=CFXS大幅下挫.其中七天期品种跌幅一度高达100个基点(bp),随后收敛至80bp,但目前3.0%左右的水平,仍较周初创下的七个月高位值跌近四成.[ID:nSB1802576]
中国经济减速、出口放缓,人民币升值预期消退令市场对于持有人民币的兴趣降低.香港人民币存款去年10月首见较前月衰退,今年7月底时总存款量为5,632亿元,虽较前一个月小幅回升,但较高点6,273亿元仍减少了约10%.[ID:nSH0114241]
中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市;香港金融市场将是下周一及周二休市,周三恢复交易.
继2004年香港金融机构获准经营人民币存汇款等业务,经营项目逐渐开放,2009年受指定成为跨境贸易人民币结算唯一境外试点地区,建构了离岸人民币需求的雏型,至次年银行体系人民币存款突破千亿元大关后,市场焉而成形.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯/张喜良
美银美林(BAML)对全球共计管理6,320亿美元的投资者这项调查是在2月3-9日间进行的，这段期间正值法国保守派的菲永(Francois Fillon)遭受财务丑闻打击，极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)与中间派独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)在法国大选民调中跃居领先地位。
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