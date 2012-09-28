(重发)《离岸人民币综述》点心债基本需求仍在,后市观望十八大后政策变化

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* 点心债有基本需求支撑

* 投资级别债券具吸引力

* 高收益债与投资级债的利差收窄

* 十八大后期盼政策方向明确

记者 陈敏/李珊珊

路透香港9月28日电---离岸人民币市场正经历近来少见的资金大旱,因受到季末又逢长假的短期扰动.但由于全球资金环境宽松,以及十八大召开后政策方向趋于明朗,预料点心债仍是相对较具吸引力的商品.

此外,中国与台湾签署的人民币清算机制备忘录,预定10月底生效,相关监管办法最快下个月出炉.市场仍关注着台湾监管机关对于人民币业务的开放程度,以及存款增加的速度.

基金经理指出,美国及日本相继推出宽松措施,泛滥的资金再度于市场流动寻找新机会,股市仍相当动荡之际,债券成了较安全的停泊点.基于离岸投资级债券收益率已接近在岸同品种水准,增加了该类债券对资金的吸引力.

离岸投资级债券收益率与在岸利差收窄图：here

基本面之外,香港金管局放宽人民币资产纳入流动准备,也让符合条件的债券在市场上受到欢迎,无视于短期利率已上升至2.5-3.0%.

"投资级别债券是一个投资比较好的时机,"固定收益资产管理公司Income Partners高级投资组合经理桂林指出,"平均久期(存续期)两年或以下的投资级别点心债收益率能达到3.5-4%,我们觉得还是比较有吸引力的."

桂林手中一支投资级别债券基金几乎全数投资,"我们也在一直积极参与new issue(新发行)."

不仅仅如此,评级较低的高收益点心债,也因为投资人风险胃纳转正向,近期成了追捧的标的.一些房地产公司的点心债,收益率跌幅十分可观,直到近期才有一些获利了结.这使得投资级别与高收益债券利差逐步收窄.

离岸投资级别与高收益利差图： link.reuters.com/gus82t

根据汇丰银行指数,在投资级别点心债收益率升至历史高位后,两种级别债券利差已收窄至约250点,为一年来低点.

而香港现时偏紧的资金环境,并没有浇熄投资人的兴趣.

"以资金成本3.0%来看,拿一个3.5-3.7%左右的债券当然没有什么赚头,"一台资金控公司主管说,"但如果可以作为流动准备,那就另当别论."

他预计,随着台资银行积极发展人民币业务的规模,这类需求还会继续存在,对收益率有着一定的支撑,"(价格)大涨不至于,有回档接买倒是可以."

中银香港点心债指数.BCHKDIMSUMI本周报100.7,较6月时低点98.88回升1.8%.

投资级点心债基本以国债以及国有银行金融债等信用风险的债券为主,在人民币看升预期浓厚时,投资人一方面赚取利息,一方面赚取汇差,令这类债十分受到欢迎.但随着升值预期退烧,以及存款利率上升,吸引力也随之降低.

不过,离岸人民币同业拆息利率这两天大幅飙升,波动幅度高达2、3个百分点,一大型外资银行点心债分析师指出,这个现象引起高度关注,一般猜测这可能是长假逢季底的短期需求造成,但若这种资金不稳定的情况变成常态,将会影响市场投资相关商品的意愿.

尽管央行近期以逆回购挹注市场资金,令市场对于央行降准降息的预测降温,但市场强烈预期十八大可能会在10月中下旬召开,市场仍期待央行会再调降存款准备率,这也会更加利好点心债收率率.

"房市和通胀的因素,央行降息可能性比较大,但十八大以后降准,还是比较令人期待."一台湾资产管理公司的基金经理说.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 31,739.4 101

2. 渣打 15,540.1 54

3. 中国银行 9,860.6 13

4. 法巴 9,193.1 32

5. 巴克莱资本 6,711.7 14

**本周市场动态**

--香港离岸人民币香港银行同业CNHIBOR短期利率持续走升,经纪商报价一度来到6.00/7.00%,再创离岸市场设立来新高.市场人士指出,受到季底、月底以及长假前调整部位影响,场内资金十分紧俏.[ID:nSH0116513]

--香港本地恒生银行(0011.HK)及东亚银行(0023.HK)相继调高人民币最优惠利率(贷款基准利率),主要反映资金紧绌以及境外人民币贷款需求增加.银行界人士认为,相信未来一段时间息口仍将高企.[ID:nSH0116275]

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)发布报告称,人民币使用量在全球货币中继续提升.8月人民币在世界货币使用量中的比重为0.53%,排名第14位,较上月上升一位.[ID:nSH0116141]

--台湾央行总裁彭淮南表示,目前与中国人民银行就"两岸货币互换机制"已展开初步协商,希望在一年内可以将人民币纳入外汇存底.[ID:nST0557825]

--较早参与人民币业务的台湾中小型金控永丰金控(2890.TW)董事长何寿川预估,台湾人民币存款可望突破6,000亿元,有条件追上香港规模.[ID:nST0558479]

--由于投资管道增加以及升值预期转向,最近两年曾热卖的人民币保单,今年上半年已大幅降温,新造人币保单仅得21.27亿元人民币,较去年同期骤减近52%.(完)

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