《离岸人民币综述》美元债暂掩点心债光芒,因资金成本低且稳定受青睐

记者 李珊珊

路透香港10月12日电---人民币现汇再度创下历史新高,短期因素是中共十八大日期底定后对中国经济触底的期待,长期则是反应了美国第三轮量化宽松(QE3)后美元利率及汇率"双低"想法,而后者也促成了近期美元债二级市场热络.

十一黄金周后香港市场发行了八支美元债券,在美元资金成本偏低之际,获得了二级市场较好的回应,其中有着国企背景的中信泰富美元中期票据,年期5.5年,票面利率6.8%,10月8日发行后,三天内次级市场交易利率已低见约6.2%.

基金经理指出,相较于离岸人民币资金池小,银根偏紧令短期利率波动较大,美元资金成本今年以来平稳向下.尽管有着QE3阴影,货币本身并不吸引人,但在人民币价格已高,美元债成为手中拥有美元部位暂时停泊的好去处.

"投资者的关键不在货币,"一中资背景证券公司人士说,"是funding(资金成本)便宜,因为借人民币成本比较高."

尽管人民币近期飙涨跌破市场眼镜,但在进一步数据显示低迷的出口见底前,手中持有美元的交易员并不急于跳进跟涨这波升势.

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有信号灯之称的人民币兑美元中间价已连续两个月维持在6.34元左右,显示中国央行维稳人民币的政策意图明显.但美元流动性泛滥却淹没了其姿态,源源不断的卖盘不断涌出,从而推升人民币即期汇价屡创新高.

来自市场一线的交易人士却表示,人民币近期连续走升主要是各金融机构为减少美元持仓成本或尽量增加收益所做的外汇掉期(SWAP)交易操作造成的,调整美元持仓期限的同时,却没有改变美元的头寸,完全是交易导致的市场行为.[ID:nSH0117135]

**离岸人民币水浅浪急**

美元银根宽松下,无论是向本地银行进行拆借,或是由海行母行借贷而来的美元资金,成本约在1.2-2.0%间;相比之外,离岸人民币短期货币市场利率经常在1.50-5.00%间波动,上个月底甚至因中国长假效应,一度飙升至7%,暴露出离岸市场缺乏稳定资本流入的窘境.

德意志银行大中华区首席经济学家马骏在一篇撰文中指出,人民币回流渠道多样化,但流入到离岸市场相对困难,"不对称"的政策环境造成离岸市场发展迟滞.他认为应该透过包括允许境外代理行在境内银行间市场融得短、中、长期人民币资金并汇出境外.[ID:nSH0116583]

他建议,包括放宽境外行向境内母行拆借人民币及汇出境外的限制,并允许境外行透过境内的质押式回购交易获得额外的人民币流动性,并汇出境外等.

"一旦这些新的跨境人民币业务管道被打通,将会有效地引导更多的流动性进入离岸市场,"马骏说.他并认为,这些改革对中国境内金融和货币政策的冲击和影响是可控,在汇率基本均衡下,突然出现明显冲击银行利率的大规模流动的可能性很小.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 33,713.4 106

2. 渣打 15,893.6 56

3. 法巴 10,073.1 35

4. 中国银行 9,860.6 13

5. 巴克莱资本 6,711.7 14

**本周市场动态**

--中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周五盘中一度触及6.2654日高,创自1994年以来官方牌价的最高位,达近19年的历史新高.境内泛滥的美元流动性为背后重要推手.[ID:nSH0117135]

--全球指数提供商富时集团和美国知识产权及技术开发商Cürex集团称,向富时Cürex FX系列指数新增欧元/人民币等七个离岸人民币(CNH)定盘基准,以扩大离岸人民币市场的产品系列.[ID:nSB2035601]

--新加坡向中国银行(3988.HK)(601988.SS)及中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)新加坡分行授予完整的银行执照,令其距离拥有一人民币清算行又更近一步.一旦拥有人民币清算行,将有助于新加坡离岸人民币市场发展.[ID:nST0563025]

--嘉实国际资产管理有限公司在港交所推出其人民币指数股票型基金(ETF),这是第一支同时以人民币和港元交易的金融产品.[ID:nSB2037937]

--台湾金管会核准台湾境内投资信托公司,发行以人民币计价的共同基金.当地业者表示,需待两岸清算协议生效,当地银行可经营人民币帐户后,基金始得申请发行,预料最快明年第一季会有首档人民币基金上市.

--台湾政府有意考虑推行以香港H股作为蓝本的台湾T股,让在大陆注册的上市公司在台湾挂牌,并思考以人民币进行结算的可能性,目前尚无细节.[ID:nST0563691](完)

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