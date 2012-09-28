〔中港关系〕香港市民对自由行态度矛盾,带旺消费惟推高物价租金--调查

路透香港9月28日电---自从中国开放来港自由行政策后,明显带旺本地旅游和消费行业;但自由行对香港其他经济环节以至社会民生的"副作用"也愈趋明显.中文大学香港亚太研究所周五公布的最新民意调查显示,有过半数受访者认为应收紧自由行政策.

香港亚太研究所在9月下旬进行电话调查,成功访问了755名18岁或以上的市民,探讨他们对自由行政策的看法.调查结果显示,60.3%的受访者承认自由行能带旺本地消费,但同时亦分别有68.7%、69.8%及62.8%的受访者认为,自由行推高了本地物价、令商舖租金上升,以及带来更多治安问题.

此外,59.5%的受访者表示不同意自由行能增进香港与内地居民的互信,表示同意的只有11%.在就业方面,受访者的意见则较为分歧,29.1%同意自由行有助改善就业,37.0%表示不同意,而感到一半半的有32.3%.

负责调查的研究人员认为,香港市民虽较为不满自由行政策带来的物价、舖租上升及治安问题,但亦没有否定自由行能促进本地消费及某程度上增加就业的作用,这情况反映了港人在与内地融合互动过程中的矛盾心态.

"两地政府实应全面检视政策的得失,完善有关制度,以缓和市民的不满情绪.现时暂缓放宽深圳居民的'一签多行'及打击内地水货客的行动,可算是回应市民要求的适切举措."亚太研究所的新闻稿称.

调查亦发现,51.2%的受访者认为,内地人往香港自由行的政策应予以收紧,希望维持不变的有38.1%,主张扩大的只有6.5%.

研究人员认为,近期一连串的事件,如水货客对新界上水造成的滋扰问题、政府计划新界东北新发展区"割地卖港"的指控,以至市民对国民教育"洗脑"的疑虑,都可能会加深市民对内地的戒心和猜疑.在这样的社会氛围下,有较多市民表示对内地游客的印象变差并希望收紧自由行政策,是可以理解的.

自中国政府于2003年底开放自由行来港后,访港的内地旅客人数持续上升.2011年全年访港旅客人次达4,192万,较2003年SARS后的1,553万增加1.7倍;其中内地旅客更由2003年的847万增加2.3倍至去年的2,810万.

不过,随着中港两地交流愈趋频繁,社会矛盾也日渐增加.内地公安部原本由9月1日起,允许常住北京、天津、上海、重庆、广州和深圳的内地非本市户籍就业人员及高等院校在读学生,在常住地提交港澳通行证及各类赴港签注;而非深圳户籍居民亦可在深圳办理一年多次个人游签注.

但有关措施引起香港社会的不安,担心大量的旅客来港,会令到香港的口岸旅游以及其他公共设施不胜负荷.其后香港特首梁振英与内地反映问题后,于本月初宣布内地将暂缓向非深圳户籍居民发出"一签多行"来港签注,并将有序签发内地六个城市的异地签注,以"一签一行"或"一签二行",取代"一签多行".[ID:nSH0114741]

此外,为了回应市民对内地富人来港推高楼价的不满,香港政府于2010年10月将房地产自投资移民的资产类别中剔除,近期并将主要收入非来自本地的人士的最高按揭成数从现时按照所适用的最高成数,由下调一成收紧至下调两成.(完)