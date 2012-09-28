〔香港经济〕8月访港旅客按年升两成,内地旅客续为主要动力--旅发局

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港9月28日电---香港旅游发展局周五公布,8月份访港旅客按年增加20.5%至490万人次,其中内地旅客继续成为增长动力,期内旅客人次按年增加27.9%,达373万人次.
1-8月访港旅客累计达3,159万人次,按年增加16%;其中中国内地旅客占2,258万人次,按年增长23.4%.短途地区市场方面,北亚地区表现较突出,访港旅客按年增长7.5%,至162万人次.至于长途地区市场于1-8月的旅客量按年微升0.8%,其中来自美洲的旅客人次持平,欧洲、非洲及中东的旅客则按年增加2.3%.
旅发局表示,在旅客消费方面,今年上半年与入境旅游相关总消费达1,383.7亿港元,按年上升17.7%.上半年中国内地过夜旅客的消费额按年上升8.9%,人均消费为8,568港元;而入境不过夜旅客的人均消费为2,479港元,按年增0.9%.
香港7月份的零售销售货值及数量分别录得3.8%和1.3%的按年增长,增幅较6月份减慢,因访港旅客人数增长减慢,而本地消费意欲亦似乎随外围经济环境转差变得较为审慎.[ID:nSH0114073](完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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