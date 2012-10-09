《中国十八大展望》人民币国际化步入平台期,待深化金融改革增动力

* 离岸人民币流动性欠佳

* 国际化提早步入平台期

* 市场等待注入新动力

* 要深入推进金融政策和市场改革

记者 毕晓雯

路透香港10月9日电---起步于2009年的人民币国际化,凭借升值概念开道,过去两三年的发展坦途一片.但近半年,无论是离岸市场流动性,还是跨境流动的规模,都进入了盘整期.

如果说推进人民币跨境流动的最初动机是为双边贸易便利化以及减少汇率波动造成的损失,那么,面临人口红利衰竭及顺差消失的严峻形势,人民币国际化已被寄望成为下一轮中国经济增长的接力棒.想让此厚望不致变成失望,十八大新一届政府推进金融领域改革的力度与速度将是关键.

业内研究人士指出,新一届政府必须加速推进金融改革,实现人民币利率及汇率的市场化,并通过推进金融市场和资本项下开放,以人民币的较高回报来提升其全球魅力,从而为中国经济长期稳定发展不断注入新动力.

"汇率和利率的市场化改革,以及与此相伴的资本市场和资本账户开放程度的提高,必然会使人民币的境内外流动和使用更加便捷并获得较高的回报,将会进一步促进人民币跨境使用."中国人民银行金融研究所所长金中夏最新发表文章指出.

以2008年底中国央行首次与韩国央行达成货币互换以推动双边贸易结以本币结算为标志,人民币国际化正式启动.此后,各项优化措施不断推出.2009年正式推出跨境人民币贸易结算试点,此后并推广至全国;2010年则允许境外人民币三类清算行进入银行间债市;2011年则分别推出人民币ODI(对外投资)、人民币FDI(外商直接投资)以人民币QFII(合格境外投资者).

人民币跨境贸易结算量占进出口总量的比重逐年上升,2010年为2.2%,2011年达到6.6%.今年1-8月则达升至7.8%.

**接棒中国经济续增长**

经济增长生生不息的动力依赖于劳动力供应、资本增长和技术革新.做为全球第二大经济体的中国,目前已面临人口红利衰竭和货物贸易顺差缩小的局面,因此必须与时间赛跑,寻找能接棒经济增长的新动力.

兴业银行首席经济学家鲁政委就指出,人口红利的衰竭意味着国内居民储蓄的下降,这对净出口和投资都会产生重大的影响,进而无法保持经济的稳定增长.而人民币的国际化,则是未来补充资本的重要途径.

"必须要趁着年轻漂亮时赶紧上位,老了以后,再上位就难了...."他说.

美国是全球最大的经济体,其净出口长期为负,但依靠全球资金的不断回流,依旧令美国能保持低储蓄率下的国内高投资率,从而令其经济能保持长期繁荣和技术革新的不断进步.而这一局面的产生,正是因美国借其二战后的经济高速发展,而欧洲百废待兴,借机推动美元成为全球主要货币所打下的基础.

"中国必须赶在人口红利消失前完成人民币国际布局...,印度就在后面追着,战略机遇期错过,世界货币中是否有人民币的地位,还真难讲."鲁政委指出.

而中国光大银行资金部首席经济学家盛宏清博士也表示,中国制造的商品已经遍布全球,中国的制造企业和金融机构也在加紧全球化布局,这为人民币全球使用奠定的坚实的基础.目前这点儿跨境贸易的人民币结算量,远远没有释放出应有的潜力.

**深化金融市场改革和开放**

由于人民币升值预期的存在,这两年推进的跨境贸易结算中,都以进口贸易使用人民币为主,其也因此充当着为全球提供人民币流动性的重任.但在今年的升值预期嘎然而止后,离岸人民币市场流动性也随之陷入僵局.

以香港的人民币存款规模为例,去年11月曾达到6,273亿元的峰值,今年8月末则已萎缩至5,523亿元.

香港人民币存款图表:here

为此,心急的学者已经提出不少政策建议.如德意志银行大中华区首席经济学家马骏博士就建议:应允许境外参加行通过境内代理行从境内银行间市场拆借人民币,并汇出境外;允许持有点心债的境外参加行在境内银行间市场进行质押式回购交易,并可将借入的人民币资金汇出境外;允许境外参加行在境内发行大额可转让存单(CD),并将资金汇出境外等.

"这些政策的确有效,但必须是在中国金融市场自身得以完善的基础上的下一步行动."中国社科院世界经济与政治研究所研究员徐奇渊博士指出.

在完善金融市场的深度、广度以及市场化建设方面,中国在2012年可谓突飞猛进.这一年,债券市场实现跨跃式发展,截止8月末的债券市场托管量近25万亿元人民币,较2011年底增加3万亿;利率市场化以扩大存贷款利率上下浮动比例开启;汇率浮动区间则扩大到人民币/美元每日中间价的上下1%.

"利率和汇率市场化将使货币具备价格发现功能,从而有利于市场产生对套利行为的自动弥合功能.如果市场连这个功能都不具备,很难想像上述措施会引来什么样的风险."徐奇渊称.

而长期从事人民币研究的学者汤亚键也指出,这些建议只会增加一个套利的阶层,给以后的改革带来难度;另一方面,增加了人民币骤进骤出对货币政策的影响,以及管理通胀的难度.

"最优先的选择是完成利率和汇率市场化,让逐利方为自己盈损负责.而不是考虑怎么让套利方打着国际化的名义从容赚钱."他称.

中国央行行长周小川也在近期指出,要根据人民币国际化进程整体布局,积极参与推动中国金融市场对外开放,不断扩大中国在国际金融市场标准制定、金融秩序建设等方面的参与度和影响力.

而一位央行人士则表示,十八大前肯定是政策的真空期,就算新一届领导人接班,利率和汇率市场化政策进一步推出及实施也需市场有个适应期,因此,目前更多会在现有的政策下,让人民币国际化顺其自然的发展.

**合理的套利空间**

天下熙熙,皆为利来.国际投资者对人民币的兴趣同样也不例外.而中国经济的长期稳定发展,奠定了较高资本回报的基础,也是全球投资人持有人民币的动力所在.

货币为获利而爆发的力量是惊人的.继去年推出人民币FDI、海外三类可投资境内银行债市以及人民币QFII后,离岸人民币获利空间的打开,让其国际化的主要推动力量已经从中国政府演变成海外市场.

目前,包括台湾、新加坡、伦敦都表示要成为人民币离岸中心,澳大利亚、海湾石油国等,也都表示将加大贸易领域使用人民币的规模.

"政权稳定、通胀水平可控、经济体量庞大并保持合理增速、足够容量和稳定回报的金融市场,有了这些条件的人民币,怎么会没人要呢?"鲁政委称,"只要资本项目有条件开放,金融市场同时存在合理的套利水平,人民币就完全有条件实现国际化."

而美元也正是具备上述条件,令其国际地位不仅未受到金融危机的影响,反而进一步加强.但由于其采取的量化宽松政策,目前美元的收益水平已降至历史低位.

以10年期美国国债US10YT=RR收益率水平为例,目前仅1.625%;而中国同期国债的收益率水平则维持在3.5%左右.即便没有人民币升值因素,在通胀水平持稳的情况下,这都是人民币保持吸引力的原因.

但恰如硬币的两面.汤亚键也指出,若境内外市场存在两种利率和两种汇率差价的套利空间,会使得各种无贸易、投资背景的热钱纷纷流向国内.