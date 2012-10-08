〔路透专访〕香港中资券商盼十八大后开启更多跨境投资渠道--协会会长

* 在港中资券商亏损面广,冀十八大后开启更多跨境投资渠道

* 建议推出专项QDII及QFII,允许国内及港澳台居民互投股市

* RQFII反应冷淡,应控制发行人数目以及放宽投资限制

记者 雷美珍

路透香港10月8日电---随着人民币进一步国际化,香港作为离岸财富管理中心的角色更加突出,但在港多年的中资券商尚未感受到这片空前机遇,反而在挣扎求存.香港中资证券业协会会长阎峰表示,盼望十八大之后新领导层加快改革大门,开启更多跨境投资渠道.

同时身兼国泰君安国际(1788.HK)主席兼行政总裁的阎峰接受路透访问时表示,相信新一届领导人会更加重视金融改革开放的问题,包括利率、汇率、投资限制都会放开,为国内外同业带来更多发展机遇.

"这将是中资券商未来发展的黄金十年,因为是中国资本项下开放的10年,人民币自由兑换逐步增加,海外的资产数量逐渐增加."他说,中国十二五规划将香港定位为两个中心,一个是人民币离岸中心,一个是国际资产管理中心,也是在港中资券商须加强发展的业务.

自从2006年中国国内券商获准在香港设立分支机构以来,在港中资券商如雨后春笋,成立短短五年的香港中资证券业协会的会员单位已由初创时的8家发展到去年的56家,涵盖证券、期货及资产管理公司.

但阎峰说,虽然中资券商近年发展加速,然而企业的成长须经过培养期,近年先后受到美国次债危机、欧债危机的冲击,现在中国经济又不太好,整体来说都是亏损的.除了本地历史较久的申银万国(0218.HK)、国泰君安国际以及海通国际(0665.HK)之外,其他还在"努力搞到收支平衡的阶段".

中国共产党第十八次全国代表大会将于11月8日在北京召开,将选举产生新一届中共中央领导层.外界普遍认为十八大召开后政策趋向明朗.

中国央行上月发布金融业"十二五"(2011-2015年)规划,提出主要发展目标,预期金融服务业期间的增加值增速将高于国内生产总值(GDP)增速,占GDP比重将保持在5%左右.规划并提出,十二五期间,市场在金融资源配置中的基础性作用进一步增强.利率市场化改革取得明显进展,人民币汇率形成机制进一步完善,人民币跨境使用稳步扩大.[ID:nSH0115417]

**中资券商市场占比料提升**

根据国泰君安对中资券商两大主要业务--新股上市和经纪的统计,今年上半年中资券商在港IPO市场占比(以筹资金额计)为32.51%,以数目计占比41.79%.而经纪业务市场份额不到10%.

阎峰称,"包括人民币国际化、国内投资者如何走向海外,都会在下一届政府有较好的解决方法.这样的话,中资券商在香港交易市场份额比重肯定还是不够的."

他相信,随着更多国内客户走向海外,中资券商的经纪业务量将以3-5倍的速度增长.至于投行业务的占比还会增加,惟未来IPO市场以中小型项目为主,市场占有率难以大升.

不过中资券商能否做大做强,取决于中国政策走向.虽然人民币合格境外机构投资者(RQFII)为中资券商开启生意大门,但初期推出数目太多,投资限制使产品单一,且人民币升值预期降温,导致市场反应冷淡,部分RQFII基金无法录得足额认购,可谓"雷声大、雨点小".

"你看RQFII,'五一'期间一下子推出20家,时间上也是滞后的,这个产品就不好卖,"他说,"RQFII的培养不能只食馒头,而是可挑食甚么."

他并建议,为扶持在港中资券商的发展,国内政府应考虑专项合格境内机构投资者(QDII)(俗称港股直通车)容许国内居民直接投资港股,以及设立专项合格境外机构投资者(QFII)以容许港澳台同胞投资A股.

"香港市民只要有回乡证的都可以投资A股,额度由券商来供给,"他建议说.(完)