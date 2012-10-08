〔香港数据〕9月PMI回落至49.6,为四个月以来最低点--汇丰

路透香港10月8日电---以下为汇丰香港9月份采购经理人指数(PMI)数据:

2012年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月

49.6 50.5 50.3 49.8 49.4 50.3 52.0 52.8 51.9 49.7 48.7 49.0 45.9

* 9月PMI回落至49.6,为四个月以来最低,且低于50的持平指标.

* 月内产出与新订单均下滑,且降幅为自去年11月以来最快.月内未完成工作量与8月份大致相若.

* 私营企业新业务量减少,主要因为客户需求减弱,以及经济情况转差.来自内地的新订单也减少,在过去六个月中有五个月出现这情况.

* 9月私营企业的雇员人数连续五个月下降,但幅度尚算温和.

* 私营企业月内的整体投入成本上涨,采购价格和工资增速均较8月为快.不过,销售价格却连降三个月,惟幅度轻微.

汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"9月份新订单略为放缓,香港私营企业再度转向收缩.但工资却录得四个月以来最快的增速,除了通胀因素外,也受到真正的业务需求所带动.这显示就业市场仍然紧张,私人消费仍是推动经济的主要动力." (完)

浏览香港经济其他新闻,请点选[MCE-HK-CMN]