〔香港数据〕9月PMI回落至49.6,为四个月以来最低点--汇丰

标题新闻：韩国统一部发言人称，认为朝鲜政权与谋杀金正男有牵连
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路透香港10月8日电---以下为汇丰香港9月份采购经理人指数(PMI)数据:
2012年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月
49.6 50.5 50.3 49.8 49.4 50.3 52.0 52.8 51.9 49.7 48.7 49.0 45.9
* 9月PMI回落至49.6,为四个月以来最低,且低于50的持平指标.
* 月内产出与新订单均下滑,且降幅为自去年11月以来最快.月内未完成工作量与8月份大致相若.
* 私营企业新业务量减少,主要因为客户需求减弱,以及经济情况转差.来自内地的新订单也减少,在过去六个月中有五个月出现这情况.
* 9月私营企业的雇员人数连续五个月下降,但幅度尚算温和.
* 私营企业月内的整体投入成本上涨,采购价格和工资增速均较8月为快.不过,销售价格却连降三个月,惟幅度轻微.
汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"9月份新订单略为放缓,香港私营企业再度转向收缩.但工资却录得四个月以来最快的增速,除了通胀因素外,也受到真正的业务需求所带动.这显示就业市场仍然紧张,私人消费仍是推动经济的主要动力." (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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0045GMT，现货金基本持平在每盎司1,235.10美元，美国期金跌0.2%至1,236.5美元。美元指数跌0.1%至100.88。
路透上海2月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.21%至94.01；SDR篮子指数跌至95.72，BIS篮子指数跌至95.28。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.86%，SDR篮子指数升0.23%，BIS指数跌0.99% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点数 价 人民币 6.8743 -287 欧元 7.2979 110 日圆 6.0908 -485 港元 0.8857 -35.3 英