《香港报摘》--其他报纸重要消息10月8日

* 明报:

--香港五个新楼盘在不足一个月售出共逾1,536伙单位,套现逾122.2亿港元,其中新地(0016.HK)旗下屯门珑门项目的成绩最为瞩目,至今累计售出约九成单位,套现超过60亿港元.

* 星岛日报:

--香港市区重建局主席张震远称,已向政府提交报告建议适当时加快展开收地,并预计市建局最快于明年第二季在推出招标项目中加入"港人港地"条款.

--香港环境局局长黄锦星表示,政府已收到中电(0002.HK)和电能实业(0006.HK)加电费建议,暂不能透露有关内容,而政府会于今年底将具体加价建议提交行政会议、立法会和相关机构.

--中华煤气(0003.HK)计划于2012-14年内共投资70亿港元于内地新能源业务,当新能源业务盈利占比达30-40%就会考虑分拆上市.

--苹果(AAPL.O)与CSL以及和电香港(0215.HK)旗下3香港,已就于1800Mhz谱段提供4G服务进行各项测试,并已列出初步覆盖范围要求,若两家电讯商能达标,将有望于未来数周在iPhone 5上提供4G服务.

* 苹果日报:

--富邦香港银行行政总裁兼董事总经理李永鸿表示,未来一、两年已订为投资期,并将拓展南中国的台企信贷商机,冀明年的净息差扩阔至与同业靠近水平,即约1.3-1.4厘.

* 东方日报:

--周大福(1929.HK)董事总经理黄绍基表示,今年7-9月整体消费气氛较之前一季更疲弱,但他认为增长放慢属正常.

--GIC环球信贷董事王瑶透露,GIC正筹备在港上市,最快可望于明年中成事,惟未有透露集资额度.她称,GIC将于明年作出多方面发展,包括转战内地,或会入股内地信贷公司,又计划于澳门开设分行.

* 文汇报:

--中信银行(国际)中国业务首席经济策略师廖群表示,估计今年底前中国将减息25点子,此外再调降存款准备金率50点子.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 雷美珍/张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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