〔港报财经评论〕美元贬值力度不如前--信报10月8日

美元贬值力度不如前/ 习广思

眼下陷入迷失的不仅是欧美经济,还有央行政策,以及市场对前景的解读,对于政策及数据,投资者均失去信心.上周五,美国公布失业率跌破8%,9月份失业率跌至7.8%,新增职位11.4万个.这本应是一份喜出望外的就业数据,但这也是一份极具政治意味的数据,即时有人怀疑奥巴马造假.是否造假也好,股市的反应是先升后跌,似乎未感特别兴奋.事实上,QE3的目标本来就是为降低失业率,但市场的反应,正好说明投资者对失业率下降,信心并不大.很大原因是美国经济挣扎四年后,大部分失业者放弃找工作后,就业市场已出现结构性改变,失业率能否持续改善变成问号.

上周五恒指收市企稳21,000点之上,能否再下一城?美股高位争持,企业开始公布季度业绩,欧洲则继续由西班牙主导情绪,但本周另一影响因素是A股复市,将影响中资股表现.不过,港股上周所见,资金在强势板块轮流炒作,大市仍具承接力,尤其是资金持续追逐落后股份,周期性航运股、工业股见异动,落后汽车股、水泥股逐步回升,一众中小型股份获成交配合上扬.这些落后股上半年经过盈警洗礼,无疑估值偏低,但盈利前景是未知数,但眼下资金是不坏不爱,落后残股是大家追求回报的恩物.

每件事都终有顶,中国内地自由行支持香港零售业多年增长,但”黄金梦”终究也有梦醒一日.本周应该会有更多黄金周的零售数据,而据上周零售管理协会公布的数据反映,访港旅行人数仍见增长,但销售额增长却见放缓,8月份的零售额只上升4.5%,该会主席直言大感震惊.真正叫人震惊的,是政客以至业界似乎并未意识到,所有增长都有到顶的一日.以及一个城市的承受能力,始终有饱和的一日.再发梦的,其实是看着泡沫谷大,而视若无睹而已.

由QE3所引发的炒卖派对,到底何时结束?狂欢音乐还在时起时落,曲未终人未散,但参与者大抵心中有数,就是市场对QE3的预期是充满怀疑,不像QE1的惊奇、QE2的观望,即QE3再为风险资产带来的risk-on程度应该大不如前,也意味着股票油金等资产再炒高的幅度也会大不如前.然而,这是一个焗炒派对,明知道QE3效力有限,却因为它是眼下唯一一只救市药,不信也得炒.步步为营,小心翼翼,QE3效用何时完?汇市不失为大赌场,一个QE3,投机者立即转边,曲何时终,人何时散,不如看一看美汇的押边情况.(B03)

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欧罗兑澳元仍处单边升浪/ 苏子

上周五美国公布较预期为佳的9月份就业报告后,欧罗兑美元的即市走势虽然较为波动,但整体走势仍属窄幅上落,数据公布后的高低波幅竟然只有70多点子而已,连最基本的100点子也没有,表现令到不少即市炒家大感失望.幸而欧罗兑美元最后收市时仍能保持在1.30心理关口,以及上日的1.3031高位以上,故仍有利本周早段进一步破关而上并挑战近期的1.3169高位阻力.一旦后市欧罗兑美元可以成功突破近期的高位阻力,预料上升目标将指向100周SMA的1.3435阻力.短线而言,只要欧罗兑美元没有跌破10天SMA收市,入市策略宜趁低买入.

目前市场上的汇市炒家较为锺情于炒作有趋势兼有波幅的欧罗兑澳元.大家看看,欧罗兑澳元自前周五的1.2385收市水平,只用上一周时间,到上周五收市时已飙升了410点子,至1.2795水平,升幅达到3.3%.目前仍炒作没有波幅的欧罗兑美元,简直便是一种折磨,绝对认同此观点.留意上周五收市时欧罗兑澳元已经升越今年6月6日所造的1.2779高位,而且明显高于20天保历加通道的1.2655顶部阻力位,反映汇价仍然处于非常强势的单边升浪里运行,暂不宜采取逆势而行策略.短线而言,只要欧罗兑澳元没有跌破上周五所造的1.2659低位,预料整体走势仍以上升为主,并朝着1.30心理关口迈进.

上周黄金兑美元主要在10天SMA支持以上大幅波动.上周黄金兑美元最特别的地方在于,一旦升穿对上一次的高位阻力不久后,便迅即掉头重挫10美元以上,而上周五自高位的跌幅更超逾20美元以上,使到不少破位才追入的黄金看好的投资者吓破了胆.目前投资者仍然可以把黄金兑美元的10天SMA视作好淡判别位,只要继续稳守其上,预料金价在剧烈波动完毕后的走势,仍以向上作出重大突破为主.本周早段黄金兑美元若升越1,788.50美元即市阻力后,可以迅即突破上周五的1,795.90美元高位,相信将有力成功突破1,800美元关口,随后指向去年9月19日的1,827.30美元高位阻力.(B15)