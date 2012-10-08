〔港报财经评论〕港股蓄势升,内房股精选--经济日报10月6日

港股蓄势升,内房股精选/ 林瑞芬

今周恒指两度试挑战21,000,昨终靠稳下来,下周A股开红开黑将主导,技术上企稳21,000,回试至少21,700-21,800高位区可能更高.恒指昨收报21,012,升104点,成交额约452亿港元.欧债问题处于胶着状态,希腊能否获新债支持,以及西班牙何时提出救援,悬而未决.下周能令港股冲动,焦点还是在A股.A50(2823.HK)昨微升0.51%,但中信证券(6030.HK)及海通证券(6837.HK)昨分别涨3.9%及4.2%抢先,似有暗示A股下周开红门.本周欧、美股市靠稳,中国政局又似乎趋于明朗化,下周复市后,若A股都开不到红门,也可能构成投资者的信心打击.短线对市势靠估,确是伤神.

眼光放远,如从中线角度去拣股判势,那较易去掌握.迈进第四季,认为内房股的反覆向涨机会仍高,择优逢低吸还是可以赚到餐食.为何这样看法,一来,发现今个内房调控浪,大部分房企都有备而来,虽然部分有资金紧张,但最终也被施援手,如绿城中国(3900.HK)被九仓(0004.HK)入股.二来,中国人对置业之偏好,且看中国人喜欢移民的加拿大,多置业,当地之楼市都曾被炒起.三来,中国内地居民的收入渐提升,对房屋的刚性需求持续,这个浪的购买力被抑遏,下个浪回来又会涌高于前浪.四来,其实内房股大多已锁定好今年的销售目标,以渣打证券的报告统计7月份、8月份数据显示整体内房股平均已锁定67.7%之销售目标.而花旗报告以9月底止,数据统计则指已锁定81%.由此,大家可以看到今个十一国庆黄金周有消息指一手楼宇销售不太热,不太热原因怕且是房企已锁定好收入,就不用急于减价求售.还有,内房企业老板都识避重就轻,尽量不触动中国神经,以避过重手宏调出招的回击.

选股首重盈利的能见度,以锁定今年度销售目标而论,据花旗报告收集资料统计,越秀地产(0123.HK)、中国海外(0688.HK)、保利置业(0119.HK)及远洋地产(3377.HK)暂领先,属比较可取的优先选择.中国海外之分散地域发展优势,以及售楼边际利润领先同业,基本面强.从附图显示股价强势,上月又逼近2009年高位,体现市场认同这点,现价19.8港元,预测今、明年度市盈率只有10.5倍及9倍.龙头股来讲,此等市盈率不算高,后市如确认突破20港元为中期走势启示点,表现高位台阶的上调,参考券商目标挑战22港元至23港元可谓首目标,跌穿18港元止蚀.(007)

----------------------------------------------------------------------------------------

本月易升难跌,A股推动H股/ 余少文

中资股持续反弹为A股下周复市提供有利形势,根据上证综合指数千禧年以来的国庆前后和10月市况资料,相信A股下周以及10月市况易升难跌,并有机会走出谷底,成为国企指数向上突破动力.国企指数昨日升116点或1.2%,收9,965点,进一步逼近一万大关,成交额增加至111亿港元,并有80%主板H股随大市造好,上升动力主要来自保险股和石油股.而红筹指数则升30点或0.7%,收4,106点,是五个月来最高收市水平.中国内地股市国庆黄金周休战,港股只有三个交易日,国指三日共升1.4%,昨日收市亦是近五个月来最高位,走势并不差于红指,反映中资股有转强迹象,乐观而言或反映中国内地股市下周有好表现,中资股走高是”春江鸭”所为.实际上,手头资料显示,上证综合指数踏入千禧年后,国庆假期后首个交易日近60%可以走高,尤其近年升多跌少,故下周一A股复市值得憧憬.

10月是传统股灾月,资料透露,上证过去12年的10月市况是升跌参半,但2009年至2011年都录得升幅,更重要是在国庆假期前最后一个交易日,若然升幅超过1%,则国庆后首个交易日以及整个10月市况都可以走高.认为是股民在国庆长假前愿意积极入市,也是”春江鸭”行为,故A股下周市况以至10月表现都值得憧憬,若然A股转强,则中资股第四季也有运行.虽然十八大在11月上旬召开,但过去在共产党大会前,中国会”稳”字当头,故市场关注人民银行会否加大利率市场化的步伐,以及中国能否继续控制通胀不会大幅反弹.至于10月市况除了受到十八大、通胀等因素左右外,市场亦会关注营业税改为增值税的试点扩大、市场资金面松紧、中国内地9月和第三季经济数据、上市公司第三季业绩等,由于上市公司三季绩差已无悬念,反而关心9月经济数据,若然能回稳则经济有望筑底成功,第四季经济有望反弹,对于股市会是一个重要拉力.

不过,大行对A股第四季表现普遍中性,高盛给予沪深300指数未来三个月目标为2,350点,汇丰环球则给予沪指和上证今年底目标价分别为2,300点和2,100点,以沪深指和上证假期前收市价分别为2,293点和2,086点,潜在上升空间确实有限.(008)