〔投行观点〕香港今年窝轮及牛熊证成交料占大市26%,与去年相若--法兴

路透香港10月9日电---法兴证券周二称,预料香港四季度市场投资气氛改善,今年全年窝轮(衍生权证)和牛熊证合占大市成交额料达26%,与去年相若.

根据法兴的统计,三季度窝轮和牛熊证的总成交金额为7,236.4亿港元,按季下降5.8%;同期每日平均成交金额亦跌10.2%至113.1亿港元,占大市成交比例24.4%,上一季则为25.1%.

法兴证券环球股票产品部董事李锦在记者会上称,三季度衍生产品的成交比例下降,主要由于市场缺乏明显方向,同期新上市窝轮数目亦轻微下降,但相信四季度情况将见改善.

"四季度由于资金相对充裕,基金经理追求回报意欲较高,因此大市投资气氛可望出现改善."他并指出,投资者憧憬中国十八大后推出利好经济政策,亦有助改善投资气氛.

三季度恒生指数.HSI累计上升7.2%,惟主要升幅集中于9月下旬,即美国第三轮量化宽松(QE3)消息公布之后;大市每日平均成交金额为462.8亿港元,按季下降7.6%.

法兴预期,今年全年的窝轮和牛熊证合占大市成交金额比例将保持与往年相若水平,而窝轮和牛熊证的比例均等.

资金流向方面,法兴环球股票产品部策略师蔡秀虹称,预期四季度市场焦点板块分别是内地银行、A50以及香港地产股,因国内A股可能见底回升,而香港房地产商将受惠于全球市场资金充裕以及新楼销情理想.

她指出,三季度恒生指数的窝轮成交比例继续高企,其中恒指认沽证录得1亿港元资金净流入,反映出投资者看淡大市的心态.

至于个别股票则以A50(2823.HK)、中国移动(0941.HK)及平安保险(2318.HK)(601318.SS)的认购证录得最大资金净流入,因其正股平均下跌10%,吸引资金购买其认购证,以便正股回升时可以从窝轮取得较大回报.这个情况与二季度有较大差异,上季录得最大资金净流入的认股证分别是建行(0939.HK)(601939.SS)、和黄0013.HK及工行(1398.HK)(601398.SS).(完)