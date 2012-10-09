更正:〔香港个股〕莎莎国际称国庆黄金周港澳零售额同比增19.5%(10月8日)

路透香港10月8日电---香港化妆品连锁店--莎莎国际(0178.HK)周一宣布,今年10月1-7日国庆黄金周港澳零售销售额同比增长19.5%.

公司的声明称,上述数字并不包括就积分奖赏计划而作的调整.去年同期,莎莎国际港澳零售业务的销售额增长29.7%.期内,同店销售按年增长12.4%.

据香港入境处的数据,今年内地中秋和国庆长期假期间(9月29日至10月7日)入境香港的内地旅客突破百万人次,达105.8万.而去年国庆期间的内地旅客约77.5万人次.

投行瑞信指出,旅游业议会估计今年国庆黄金周内地旅客在奢侈品,如珠宝、手表和名牌服饰等的消费额下滑一成,该行相信这主要与内地的货币政策以及经济增速放缓有关,香港首当其冲;但其他一般消费品如化妆品行业表现则较佳.而内地旅客消费模式的改变,或令到未来会有更多旅客来港,这将令香港旅游业的接待能力受压.(完)