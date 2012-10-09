更正:〔香港个股〕莎莎国际称国庆黄金周港澳零售额同比增19.5%(10月8日)

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(更正:第二段的去年增长数字"9.7%"有误,应为"29.7%")
路透香港10月8日电---香港化妆品连锁店--莎莎国际(0178.HK)周一宣布,今年10月1-7日国庆黄金周港澳零售销售额同比增长19.5%.
公司的声明称,上述数字并不包括就积分奖赏计划而作的调整.去年同期,莎莎国际港澳零售业务的销售额增长29.7%.期内,同店销售按年增长12.4%.
据香港入境处的数据,今年内地中秋和国庆长期假期间(9月29日至10月7日)入境香港的内地旅客突破百万人次,达105.8万.而去年国庆期间的内地旅客约77.5万人次.
投行瑞信指出,旅游业议会估计今年国庆黄金周内地旅客在奢侈品,如珠宝、手表和名牌服饰等的消费额下滑一成,该行相信这主要与内地的货币政策以及经济增速放缓有关,香港首当其冲;但其他一般消费品如化妆品行业表现则较佳.而内地旅客消费模式的改变,或令到未来会有更多旅客来港,这将令香港旅游业的接待能力受压.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保