《香港报摘》--经济日报10月9日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 要闻版头条:
--中国A股复市后不但没有追回假期升幅,反而引领亚洲股市下跌,香港恒生国企指数.HSCE跑输大市,恒生指数.HSI跌187点,收报20,824点.
* 其他:
--周一早盘大涨50%后停牌的保华建业(0577.HK)称,正初步洽商一宗可能对公司构成一项非常重大收购的交易,料交易代价将以向洽购方配售股份形式交付.
--香港旅游发展局公布,八天黄金周来港内地客量共约96万人次,高于去年七天黄金周假期的约77万人次.
--莎莎(0178.HK)公布,黄金周期间其港澳零售销售按年增长19.5%,符合预期;同店销售增长则为12.4%.
--香港第四只人民币合格境外机构投资者(RQFII)A股ETF--嘉实MSCI中国A股指数ETF获准同时设有人民币和港元柜台,初步额度为20亿元人民币,将于本周五起在港交所买卖.
--标准人寿保险(亚洲)推出该行首只人民币寿险储蓄保单,五年期保单年度化保证回报为每年2.8厘.
--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港亚洲区高级经济师刘健恒表示,台湾已成立两间清算行,预料明年底台湾人民币存款将增近10倍,至达1,500亿元,惟相信不会对香港构成重大竞争.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保