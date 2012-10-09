《香港报摘》--经济日报10月9日

* 要闻版头条:

--中国A股复市后不但没有追回假期升幅,反而引领亚洲股市下跌,香港恒生国企指数.HSCE跑输大市,恒生指数.HSI跌187点,收报20,824点.

* 其他:

--周一早盘大涨50%后停牌的保华建业(0577.HK)称,正初步洽商一宗可能对公司构成一项非常重大收购的交易,料交易代价将以向洽购方配售股份形式交付.

--香港旅游发展局公布,八天黄金周来港内地客量共约96万人次,高于去年七天黄金周假期的约77万人次.

--莎莎(0178.HK)公布,黄金周期间其港澳零售销售按年增长19.5%,符合预期;同店销售增长则为12.4%.

--香港第四只人民币合格境外机构投资者(RQFII)A股ETF--嘉实MSCI中国A股指数ETF获准同时设有人民币和港元柜台,初步额度为20亿元人民币,将于本周五起在港交所买卖.

--标准人寿保险(亚洲)推出该行首只人民币寿险储蓄保单,五年期保单年度化保证回报为每年2.8厘.

--渣打(2888.HK)(STAN.L)香港亚洲区高级经济师刘健恒表示,台湾已成立两间清算行,预料明年底台湾人民币存款将增近10倍,至达1,500亿元,惟相信不会对香港构成重大竞争.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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