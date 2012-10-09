《香港报摘》--信报10月9日

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 头版头条:
--由嘉实国际资产管理发行的嘉实MSCI中国A股指数交易所买卖基金(ETF)已获证监会批准采用双柜台交易平台,投资者可用人民币或港元购买本身以人民币发行的合格境外机构投资者(RQFII)A股ETF;本周五在港交所(0388.HK)上市.
* 其他:
--马来西亚交易所行政总裁Dato' Tajuddin Atan接受访问时称,下月将会率团到香港向机构投资者推介,马交所目标是成为东盟跨国市场.
--涉及新鸿基地产(0016.HK)高层及前高官的涉嫌贪污案将于本周五于法院过堂聆讯,有了解案件的消息人士透露,同样曾遭廉政公署拘捕的新地非执行董事郭炳湘在案中角色将于下月揭盅,届时其会否被落案控告,抑或转任案中证人,将水落石出.
--交通银行(3328.HK)(601328.SS)香港分行三个月人民币定存年利率由2.8厘调高至3厘,最低存款额为2万元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保