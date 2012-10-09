《香港报摘》--信报10月9日

* 头版头条:

--由嘉实国际资产管理发行的嘉实MSCI中国A股指数交易所买卖基金(ETF)已获证监会批准采用双柜台交易平台,投资者可用人民币或港元购买本身以人民币发行的合格境外机构投资者(RQFII)A股ETF;本周五在港交所(0388.HK)上市.

* 其他:

--马来西亚交易所行政总裁Dato' Tajuddin Atan接受访问时称,下月将会率团到香港向机构投资者推介,马交所目标是成为东盟跨国市场.

--涉及新鸿基地产(0016.HK)高层及前高官的涉嫌贪污案将于本周五于法院过堂聆讯,有了解案件的消息人士透露,同样曾遭廉政公署拘捕的新地非执行董事郭炳湘在案中角色将于下月揭盅,届时其会否被落案控告,抑或转任案中证人,将水落石出.

--交通银行(3328.HK)(601328.SS)香港分行三个月人民币定存年利率由2.8厘调高至3厘,最低存款额为2万元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 张喜良

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